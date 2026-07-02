Nouvelle étape dans la modernisation des installations de la SLN à Doniambo : la construction de deux nouvelles cheminées, d’environ 50 mètres de hauteur chacune, conçues pour améliorer la fiabilité et la souplesse de production du site sont annoncées, pour un investissement de 250 millions de francs. Elles remplaceront une ancienne cheminée qui sera démontée durant les travaux.Les deux nouveaux conduits sont en cours de montage à l’aide d’une grue de 160 tonnes. Ils seront progressivement érigés à proximité de la cheminée existante avant d’être connectés aux électrofiltres. La mise en service est prévue au mois d’août. Le chantier, d’une durée de cinq mois, est piloté par les équipes d’ingénierie de la SLN en collaboration avec plusieurs entreprises calédoniennes (une trentaine d’emplois locaux).

Le procédé industriel de production du ferronickel reste inchangé, tout comme les volumes de production et les dispositifs de traitement des émissions atmosphériques. En 2026, plusieurs autres opérations majeures sont programmées dans le cadre de cette modernisation, parmi lesquelles la reconstruction de la voûte d’un des trois fours de fusion. La SLN dépense encore chaque année plusieurs milliards de francs à la maintenance, à l’amélioration et au renouvellement de ses outils, sur l’usine et les sites miniers.