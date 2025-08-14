Modernisation de l’aide au logement

Le gouvernement propose un avant-projet de loi du pays visant à réformer l’aide au logement dont bénéficient actuellement plus de 9 000 foyers pour un budget annuel de 3,376 milliards de francs en 2024 financés par la Nouvelle-Calédonie et le Fonds social de l’habitat (FSH). Le dispositif a été initialement conçu pour être payé à part égales, avec les provinces, mais elles ont cessé leur contribution en 2012.
Cette situation et la crise actuelle ont placé le dispositif dans une situation critique. Le texte prévoit une gestion confiée à la Cafat et non plus au FSH, le retrait du principe de financement à parts égales avec une possibilité, pour les provinces, de contribuer volontairement en pouvant dépasser le plafond actuel, d’ajuster le processus d’attribution et le régime de sanctions.