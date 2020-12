L’appel des Loyalistes a été entendu. De fait, cette mobilisation s’est avérée être la plus importante de ces dernières années. Le cortège a défilé de la baie de la Moselle jusqu’au haut- commissariat pour revenir au point de départ. Les manifestants, arborant pour certains les couleurs de la République, y ont entonné La Marseillaise, saluant au passage les pompiers, les forces de l’ordre, la mairie de Nouméa. Sur les banderoles, on pouvait lire « Le bordel, ça suffit », « Soutien aux communes bloquées », mais également « Ici, on est chez nous » « Province Sud, on tient bon » ou encore « Kanaky ne prendra pas le Sud »… avec en l’occurence ce prisme politique qu’avait écarté Thierry Santa.

Ils étaient 23 000 selon la police, 30 000 selon les organisateurs à battre le bitume, samedi matin, sous un ciel aussi morose que l’actualité des derniers jours. Les Loyalistes avaient appelé, quelques jours plus tôt, à se mobiliser pacifiquement pour dénoncer les violences assimilées par certains élus de l’Avenir en confiance à du « terrorisme » et les blocages entravant la liberté de circuler. Le but était « de dépasser les peurs » et de dénoncer des manières de faire qui font « régresser » le territoire, quelles qu’en soient les motivations. Il s’agissait également de soutenir les populations les plus touchées par cette situation délétère au Mont-Dore, à l’usine du Sud, dans les entreprises en général.

Vai est venue spécialement de Païta pour marcher en faveur de « la paix en Calédonie ». « On ressent vraiment un climat de peur et de terreur et il faut que cela cesse ». « Ça suffit de casser, de bloquer, de vouloir faire peur à tout le monde, lance plus loin Alexandra, de Nouméa. On est dans un état de droit ! C’est déjà une année difficile et la Calédonie n’avait pas besoin de ça. Je suis très fière et très contente que tout le monde ait réagi. Et voyez, nous, on réagit de manière pacifique, on ne caillasse pas, on ne casse pas ! » Stéphane, venu de Païta, aurait lui « préféré que l’on marche solidairement vers le Mont- Dore » et attend des positions plus musclées des politiques. Selon lui, « les revendications qu’on entend ne sont pas légitimes, ce sont des revendications personnelles, suivies par des gens qui ne comprennent pas grand-chose et qui paralysent un pays qui souffre et a besoin d’avancer. Ce n’est pas en utilisant des jeunes désœuvrés sur les barrages qu’on va leur apprendre à gérer un pays quel qu’il soit ! ».

« Rien ne se règle jamais par la violence » Pour Les Loyalistes portant cette manifestation, la large affluence de samedi prouve le ras-le-bol de la majorité silencieuse. « Ces derniers jours, on a vu du combat, de la violence et les gens que l’on voit ici sont ceux qui ne s’expriment pas, qui ne sont pas en train de hurler sur les réseaux sociaux ou sur les barrages. Ce sont des gens qui ont simplement envie de dire stop », a commenté, en tête de cortège, la présidente de la province Sud, Sonia Backes. « Ça suffit d’être pris en otage pour des combats qui peuvent avoir lieu dans des assemblées. Depuis les accords de Matignon tout le monde est représenté dans les assemblées, dans les institutions, le pouvoir est partagé », argumente- t-elle. Selon Sonia Backes, qui a entendu les critiques, marcher n’est effectivement peut-être pas suffisant, mais c’est « un plus ». « 25 000 personnes qui se mobilisent parce qu’elles en ont marre. Ce sont des images, des messages qui pèsent. » En parallèle, dit-elle, les élus s’attellent d’ailleurs à régler le fond du conflit. « Je passe des heures et des heures à discuter avec les uns et les autres pour régler les choses sur le fond. Parce qu’en Nouvelle- Calédonie, jamais rien ne se règle par la violence, au final, on finit par se mettre autour de la table et par discuter. » La représentante l’assure, « il y a de vraies marges de manœuvre, de discussion qui peuvent permettre à tout le monde de s’y retrouver ». Encore faut-il, analyse-t-elle, que les responsables puissent gérer ce cheminement. « On a tous des gens autour de nous qui nous disent que ce n’est pas assez, que ce n’est pas suffisant, etc. Mais quand on est un responsable politique, il faut être capable de gérer cela et d’apporter des solutions qui font qu’on peut vivre en paix ». Un message soutenu la veille par le président du gouvernement et du Rassemblement, Thierry Santa, dans une interview sur RRB. « Je veux bien imaginer la difficulté que c’est quand on est un responsable indépendantiste d’entamer des discussions dans la recherche d’un compromis […] il faut se rappeler l’histoire […], mais ce n’est pas possible de faire autrement. Il faut qu’un ou plusieurs responsables aient ce courage d’aller les uns vers les autres et de chercher un compromis. » En attendant, les Loyalistes voient d’un bon œil que le FLNKS ait répondu à la main tendue de l’État, même s’ils notent qu’il faudra reprendre à un moment les discussions avec l’ensemble des partenaires. « On ne peut pas dire ‘L’accord et rien que l’accord’, puis tenir cette position quand ça les arrange », a souligné Thierry Santa.