Mobilisation devant la prison de Koné

À l’appel de l’USTKE, le personnel du centre pénitentiaire de Koné s’est mobilisé, mardi 25 août, devant l’établissement pour dénoncer des problèmes de sécurité. Ils seraient liés à des équipements technologiques défectueux, difficiles à réparer faute de techniciens qualifiés sur place. « Cela fait plusieurs fois que nous alertons et il ne se passe rien », déplore Guillaume Dobenesque, secrétaire général de la section centre de Koné de l’USTKE. Cette mobilisation intervient alors que le directeur interrégional des services pénitentiaires d’outre-mer était attendu sur le territoire, jeudi 27 août, avant la venue du directeur de l’administration pénitentiaire, le 2 septembre. Les représentants syndicaux espèrent obtenir des moyens financiers ou l’intervention de spécialistes.
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