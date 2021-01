Pour les Loyalistes « personne ne veut la guerre civile », c’est ce que l’on retiendra des différentes interventions de cette soirée, avec tout d’abord, une prise de parole de Sonia Backes. La présidente de la province Sud a rappelé l’historique, ainsi que les tenants et aboutissants, du dossier de rachat de l’usine du Sud. Pour elle, la situation est « extrêmement difficile, car du côté indépendantiste, il n’y a aucune volonté d’arriver à un consensus ».

Thierry Santa s’est ensuite exprimé sur le rejet d’autorisation d’exporter du minerai de la SLN par son gouvernement, le matin même (lire plus loin). Une « manœuvre » des indépendantistes et surtout, de Calédonie ensemble qui, selon lui, a pour objectif « de faire tomber le gouvernement ». Le président a déclaré qu’il ne démissionnera pas et en a appelé à la mobilisation. Les militants ont exprimé leur volonté de ne « plus rien laisser passer ».