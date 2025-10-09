Mobilisation de l’enseignement privé

Malgré les alertes auprès des pouvoirs publics, la Direction diocésaine de l’enseignement catholique n’a obtenu aucune garantie financière pour permettre à ses établissements d’achever sereinement l’année en maintenant

les services essentiels de restauration scolaire et d’hébergement. « Concrètement, il manque 630 millions de francs à l’enseignement catholique pour pouvoir fonctionner jusqu’à la fin de l’année », alertait dans un courrier adressé aux parents, le 3 octobre, le directeur, Manoël Van Aerschodt. « Le défaut de financement de certaines collectivités, a contraint la Ddec à mobiliser la trésorerie qui supporte les salaires de 513 personnels, expliquait-il également dans un communiqué destiné à la presse. Celle-ci sera épuisée à partir du 13 novembre et nous n’aurons pas d’autre choix que de placer nos personnels en chômage technique ».

Dans ce contexte, la Ddec a appelé à un grand rassemblement pacifique ce jeudi 9 octobre devant le Congrès. À l’ordre du jour d’une séance, l’étude des conditions d’utilisation des fonds supplémentaires accordés par l’État (second prêt garanti par l’État). « Nous redirons aux élus que l’avenir de l’enseignement catholique ne peut se construire sans un financement équitable, stable et durable », a prévenu le directeur qui réclame toujours la définition d’un nouveau système de financement. La Ddec accueille 12 000 élèves, plus de 9 300 demi-pensionnaires et près de 900 internes.