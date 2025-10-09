Mobilisation de l’enseignement privé

Malgré les alertes auprès des pouvoirs publics, la Direction diocésaine de l’enseignement catholique n’a obtenu aucune garantie financière pour permettre à ses établissements d’achever sereinement l’année en maintenant
les services essentiels de restauration scolaire et d’hébergement. « Concrètement, il manque 630 millions de francs à l’enseignement catholique pour pouvoir fonctionner jusqu’à la fin de l’année », alertait dans un courrier adressé aux parents, le 3 octobre, le directeur, Manoël Van Aerschodt. « Le défaut de financement de certaines collectivités, a contraint la Ddec à mobiliser la trésorerie qui supporte les salaires de 513 personnels, expliquait-il également dans un communiqué destiné à la presse. Celle-ci sera épuisée à partir du 13 novembre et nous n’aurons pas d’autre choix que de placer nos personnels en chômage technique ».
Dans ce contexte, la Ddec a appelé à un grand rassemblement pacifique ce jeudi 9 octobre devant le Congrès. À l’ordre du jour d’une séance, l’étude des conditions d’utilisation des fonds supplémentaires accordés par l’État (second prêt garanti par l’État). « Nous redirons aux élus que l’avenir de l’enseignement catholique ne peut se construire sans un financement équitable, stable et durable », a prévenu le directeur qui réclame toujours la définition d’un nouveau système de financement. La Ddec accueille 12 000 élèves, plus de 9 300 demi-pensionnaires et près de 900 internes.