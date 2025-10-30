Mobilisation de la CCAT

La cellule de coordination des actions de terrain avait appelé à des rassemblements, samedi 25 octobre, contre le report des élections provinciales. Des mobilisations ont été observées à la Vallée-du-Tir à Nouméa, à Koné, Lifou et Ouvéa. La CCAT dénonce un « passage en force » du report, des « manœuvres législatives ».

Une manifestation du FLNKS, qui devait se tenir lundi 27 octobre, jour de rentrée, devant le haut-commissariat n’a pas été autorisée. Ses services avaient reçu une déclaration de manifestation le samedi 25. Un délai qui « ne permettait pas de prendre les mesures permettant de sécuriser les manifestants, ni même d’avertir les agents (…) travaillant dans le secteur ».