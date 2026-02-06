Mobilisation au Camp-Est

Le syndicat FO justice s’est mobilisé devant le Camp-Est mardi 3 février. En cause, l’agression par une détenue de deux surveillants pénitentiaires, la veille. Le syndicat demande la mise en place de mesures afin d’améliorer les conditions de travail et le transfert systématique des détenus lorsqu’une agression se produit. Plus globalement, son secrétaire général, Nicolas Mackenzie, souligne des « carences en ressources humaines » et une « surpopulation carcérale » qui affecte de facto le bien-être des surveillants. La direction de l’établissement a annoncé le transfert de la détenue vers une autre structure.