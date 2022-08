DNC : Une telle projection des forces aériennes françaises dans la région est-elle une première ? Général Valéry Putz : Ce genre de mission n’est pas nouveau, y compris en situation opérationnelle ou dans le cadre d’exercices, mais la mission Pégase, telle qu’elle va se dérouler, est effectivement une première pour l’Armée de l’air et de l’espace. À ma connaissance, il s’agit du tout premier raid de chasseurs de Métropole vers la Nouvelle- Calédonie, en passant par un certain nombre de pays partenaires. Comment doit-on l’interpréter ? C’est tout d’abord un exercice pour les équipages mais du point de vue stratégique, c’est une démonstration de la capacité des armées françaises à projeter de la puissance, des moyens militaires significatifs dans l’Indo-Pacifique. Elle démontre que l’on peut défendre les territoires, les populations et les intérêts français partout dans le monde et dans des délais assez restreints, puisqu’il s’agit d’organiser ce déploiement en moins de 72 heures. Elle montre aussi que la France est une puissance d’équilibre, investie dans la sécurité régionale. En quoi est-ce un défi logistique ? Projeter de la puissance, c’est un peu plus que simplement convoyer des avions. C’est faire en sorte que dans des délais restreints, souvent à partir de situations d’alerte, on puisse amener en un point éloigné de la Métropole les capacités de combat. Les avions restent en état de mener des missions opérationnelles si jamais la situation l’exigeait. Il faut pouvoir ravitailler les chasseurs en vol ou en escale, rapidement les rééquiper, les réarmer à l’issue du raid pour qu’ils puissent mener leur mission. Très peu de nations s’y entraînent et la France maîtrise ce savoir-faire. Les États- Unis en ont la capacité, mais ils ont des types d’avions différents. La spécificité française, c’est de le faire avec des avions polyvalents.

La mission « Pitch Black » relance-t-elle nos relations militaires avec l’Australie après l’affaire des sous-marins ? Il y a eu une période d’attente dans les relations bilatérales entre la France et l’Australie. Les deux chefs d’État, le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Anthony Albanese, se sont rencontrés à Paris début juillet et se sont engagés dans la voie d’une coopération bilatérale active dans tous les domaines, y compris militaire. Cet exercice n’a pas été conçu pour illustrer la reprise des relations, mais il en fait partie. Il permet surtout de montrer que la France s’engage aux côtés de pays qui partagent les mêmes valeurs. Quelles relations entretenons-nous avec l’Indonésie et Singapour ? Ce sont des partenaires réguliers des armées françaises, des pays dans lesquels nos moyens militaires font régulièrement escale, comme la frégate Vendémiaire cette année. L’Indonésie, Singapour ou encore la Malaisie participent aussi à des exercices organisés dans la zone Indo-Pacifique par les forces françaises, dont Croix-du-Sud en Nouvelle-Caledonie.