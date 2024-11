[MISSION PARLEMENTAIRE] Une souveraineté partagée à explorer

Si le terme est ancien, la proposition est nouvelle. En visite sur le territoire, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, ont proposé de réfléchir sur la notion de « souveraineté partagée ». Cette formule invite à dépasser la logique des blocs jusqu’ici improductive.

L’adjectif est revenu sur les lèvres à plusieurs reprises. « Historique. » Pour la première fois, les présidents des deux chambres du Parlement se sont engagés dans un déplacement commun. D’autant plus, aussi loin de Paris. Ce qui atteste de la gravité de la conjoncture calédonienne et de l’urgence de réponses. Durant trois jours, du lundi 11 au mercredi 13 novembre, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, ont échangé avec les élus du Congrès et les maires, ont rencontré les acteurs économiques, ont découvert des bâtiments incendiés, ont côtoyé sur place les habitants du Mont-Dore Sud, ont visité le Camp-Est…

Leur « mission de dialogue et de concertation », menée en totale autonomie vis-à-vis de Matignon et de l’Élysée, visait à cerner les conditions d’une reprise des discussions sur l’avenir institutionnel ainsi qu’à évoquer la reconstruction à la suite des émeutes du 13 mai. Les groupes politiques du boulevard Vauban semblent disposés, à ce stade, à échanger.

« TROP JURIDIQUE OU TROP DOCTRINALE »

Le voyage de ces hautes personnalités est aussi « historique » parce qu’une formule est désormais posée sur la table. « Il s’agit de dessiner les contours d’une future souveraineté qui se conjugue au pluriel et dans laquelle chacun trouve sa place et sa reconnaissance mutuelle », a avancé mardi Yaël Braun-Pivet au pupitre du Congrès lors d’une séance solennelle.

Son collègue de la mission avait déjà mentionné ce terme dans le même espace dès février 2016, et avait invité les élus à réfléchir à cette idée de souveraineté. « Je soulignais alors qu’il était illusoire de s’attacher à une conception trop juridique ou trop doctrinale de cette notion car, dans notre monde, du Pacifique à l’Europe, il n’existe que des souverainetés partagées », a noté le président du Sénat après l’intervention de Yaël Braun-Pivet.

Pour le patron de la chambre haute du Parlement, cette orientation n’est pas nécessairement binaire et peut s’appuyer sur « une construction imaginative et originale au sein de la République, si les Calédoniens le souhaitent et c’est mon souhait personnel ».

Les raisons de l’évocation d’une telle notion s’entremêlent. Tout d’abord, les discussions entre les responsables politiques locaux sont bel et bien bloquées depuis des mois. Une proposition nouvelle doit donc être formulée pour tenter de déverrouiller le dialogue.

Ce concept de la souveraineté partagée s’inscrit ensuite au-delà de la logique des blocs et peut constituer une voie médiane, reflet du résultat des deux premières consultations d’autodétermination. Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher veulent rassembler les sensibilités politiques. La matière doit ainsi attirer. Parce qu’un avenir institutionnel est à bâtir, même si la campagne électorale des provinciales risque de compliquer les négociations.

DÉJÀ DANS L’ACCORD DE NOUMÉA

Question désormais, si la suggestion est retenue : que mettre dans la « souveraineté partagée » ? Pour l’instant, rien n’est défini. L’accord de Nouméa, signé en 1998, mentionnait déjà cette piste, dans le préambule : « Le partage des compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie signifiera la souveraineté partagée ».

Ferdinand Mélin-Soucramanien, professeur de droit public et fin connaisseur des textes calédoniens, avait indiqué, dans une récente interview accordée à DNC, que deux solutions médianes envisagées par le rapport Réflexions sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie de 2014 conservaient toute leur actualité : l’autonomie étendue et la pleine souveraineté avec partenariat. Il reste à placer le curseur.

Des élus indépendantistes ont voulu décrypter davantage encore les discours des visiteurs avant de livrer une analyse. Tandis que des militants loyalistes, très attachés au maintien du territoire dans la République, paraissaient effrayés par le réveil du terme « souveraineté ». Quoi qu’il en soit, l’échec des négociations n’est plus permis. Et les jeunes générations attendent un avenir commun.

Yann Mainguet

RÉACTIONS