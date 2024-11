[MISSION PARLEMENTAIRE] « On ne se retrouve plus dans la politique »

La rencontre des présidents des Chambres parlementaires avec les Calédoniens leur a permis de prendre le pouls des revendications de la société civile, mais aussi de saisir les aspirations des jeunes.

L’exercice n’avait plus été vu depuis février 2018, quand l’ancien Premier ministre PS Manuel Valls et le député LR Christian Jacob, alors respectivement président et rapporteur de la mission parlementaire sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, avaient échangé avec les Calédoniens au Congrès. Ce contact direct avec les habitants, les visiteurs Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher y tenaient dans leur programme. La rencontre, mardi soir à la mairie de Nouméa, a d’abord pris le versant de doléances récurrentes. L’aide de l’État est réclamée.

Raphaël Romano, de l’association « Un cœur Une voix », a en outre plaidé la cause des « 40 000 exclus du corps électoral provincial ». Ce à quoi le président du Sénat a répondu qu’« à un moment, nous ne pouvons pas avoir des citoyens de plusieurs zones. Nous devons y réfléchir ensemble et résoudre cette situation ». Agriculteur à Bourail, Levay Roy entend lui « aujourd’hui un bruit de fond de revendication de nos terres ». Ce sol calédonien, Clément, 31 ans, originaire de Poindimié, y a pensé aussi en s’adressant aux parlementaires de passage : « Êtes-vous assez proches de vos colonies lointaines ? ».

« JE SUIS MÉTISSE »

Les questions de la représentation politique et du destin commun ont naturellement constitué le cœur des prises de parole, surtout des jeunes. Parce que ces notions, sensibles en Nouvelle-Calédonie, ont été maltraitées par les émeutes survenues à partir du 13 mai en lien avec le projet de dégel du corps électoral provincial.

« Tant que ce sera les mêmes politiques qui nous dirigent, on ne trouvera pas de solution », a souligné Rose, étudiante en 1ère année de licence de droit. « On ne se retrouve plus dans la politique », a appuyé une juriste. C’est-à-dire, ni dans son incarnation, ni dans son système binaire depuis des décennies. D’ailleurs, la championne d’athlétisme Loan Ville ne tient pas à se ranger « dans un camp électoral, car je suis métisse ».

Comme de nombreux intervenants, l’important réside dans « le vivre-ensemble ». Une autre construction doit être envisagée, selon Bouama d’Ouvéa. Car « les modèles politique et économique ne sont pas adaptés ». Des familles plient sous les difficultés, notamment financières. « Je ne vois pas l’avenir. Je vois demain. » Seulement. Cette confrontation permanente entre loyalistes et indépendantistes a engendré un échec : « pendant 40 ans, il n’y a pas eu de projet de société », a remarqué Thierry Timan, président de l’association indonésienne, qui a mentionné les difficultés autour de l’identité mais aussi, d’un point de vue pratique, l’oubli des structures associatives pourtant capitales. La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a apprécié les propos « très directs et sincères ». Et pour l’élue, l’essentiel est là : « vous avez envie de construire ensemble ».

Yann Mainguet