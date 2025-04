Mimsy Daly : « Dans une démocratie, le rôle de la société civile est fondamental »

DNC : Comment qualifieriez-vous la situation économique un an après les émeutes ?

Mimsy Daly : La situation reste très précaire, avec de nombreux emplois et entreprises détruits. Et ce qui reste est fragile. En 2025, la fin des dispositifs de soutien pourrait entraîner de nouvelles défaillances. Toutefois, certains indicateurs se stabilisent. On n’a pas d’explosion par exemple de créances douteuses ou de défaillances bancaires. En revanche, la reprise tarde, les chantiers de reconstruction publics et privés n’ont pas commencé.

Comment se portent les entreprises ?

Plus de 1 000 entreprises et patentes ont fermé. Les liquidations continuent à un rythme de 20 à 30 par mois.

Le budget primitif 2025 de la Nouvelle- Calédonie est-il rassurant ?

C’est un exercice difficile. Mais on a deux points d’alerte. Tout d’abord, la formation professionnelle qui est la grande oubliée et notamment l’alternance, la formation des apprentis. On considère que c’est un domaine de vigilance extrême parce qu’il concerne notre jeunesse, c’est un enjeu social. Les entreprises sont prêtes à accueillir des apprentis, encore faut-il que la collectivité joue son rôle, que la formation redevienne une priorité de nos pouvoirs publics.

Ensuite, l’équilibre entre investissement et fonctionnement est préoccupant, avec un très faible investissement public et des frais de fonctionnement considérables. Si on note des efforts de maîtrise de la dépense publique, cela n’est pas suffisant.

Avez-vous ainsi interpellé les pouvoirs publics ?

Oui, via une note, car ces questions ne sont pas abordées dans les discussions sur l’avenir institutionnel. Le coût des futures institutions doit être évalué, ainsi que la capacité de la Nouvelle-Calédonie et des Calédoniens à les financer. Pour le monde économique, c’est une question fondamentale. Le budget 2025 a été construit sous une pression maximale. Pour autant, il faut se projeter vers l’avenir et nous pensons absolument nécessaire de définir ce qu’on va être en mesure de financer : compétences, institutions, niveau de fonction publique…