Milakulo Tukumuli : « réduire les inégalités implique de s’occuper des populations les plus fragiles »

Pour le président de l’Éveil océanien engagé dans la bataille électorale dans le Sud, il est essentiel de poser un contrat politique permettant de placer la lutte contre les inégalités sociales comme première priorité du territoire. DNC : Vous faites partie de ceux qui ont incarné le centre ces dernières années. Considérez-vous avoir une responsabilité dans l’échec dans les négociations en vue d’une union ? Milakulo Tukumuli : Je ne pense pas que l’échec puisse être attribué à une seule personne. Il y a de nombreuses raisons, qui ne sont pas liées forcément à la vision, mais davantage à l’impossibilité de construire des listes communes. Chacun veut tirer la liste, mettre ses gens à des positions éligibles, etc. Alors qu’il faut d’abord démontrer son poids. Pour autant, ces organisations du centre peuvent-elles ensuite se retrouver ? D’abord, je dois le rappeler, nous avons inventé le « ni-ni » [ni indépendantiste ni non-indépendantiste] en 2019 et tout le monde s’est moqué de nous. Au final, quand je regarde aujourd’hui les listes en présence, cette formule est devenue à la mode ! Il y a une galaxie au centre. Si on ne peut pas travailler ensemble avant et si chacun se retrouve de l’autre côté au lendemain du 28 juin, on travaillera ensemble, c’est sûr. Il y a une galaxie au centre (…) on travaillera ensemble, c’est sûr.

Vous revendiquez une étiquette de gauche. Qu’impliquerait cette sensibilité politique dans la gestion d’une province ? La province est compétente en matière d’économie, mais aussi d’aides sociales et de logement. Cela tombe bien, c’est exactement les compétences qui me semblent faire partie du principal axe des difficultés que rencontrent nos concitoyens, en particulier en province Sud. Les chiffres sont simples : 50 % de la population calédonienne vit sous le seuil de pauvreté. C’est la réalité. Dans les quartiers populaires, les gens souffrent, terriblement. Ils payent à peine le loyer qu’ils n’ont plus rien pour manger. Les gens sont en colère. Je le dis, c’est une urgence, car la population de ces quartiers nous a déjà envoyé un message le 13 mai 2024. L’étincelle, c’était la révolte politique. Mais la poudre, ce sont les inégalités sociales. Je parle plutôt d’une révolte sociale. C’est dangereux, cela abîme notre société durablement. La politique, selon nous, c’est organiser une société et donc nous occuper des plus nécessiteux. La politique, selon nous, c’est organiser une société et donc nous occuper des plus nécessiteux. Ce qui implique de doubler les efforts ? Il faut rétablir d’abord les aides sociales. Mais au-delà des symptômes, il faudra s’attaquer directement à la racine de la maladie, en allant regarder dans les quartiers sociaux et les squats. Il faut un traitement renforcé. Il faut sortir des logements sociaux ceux qui ont une stabilité de vie et faire en sorte qu’ils soient propriétaires. Et il faut résorber les squats, un long processus. Puis, le meilleur vecteur que l’on puisse avoir pour corriger notre société, c’est de modifier les comportements. Il faut donc miser sur ce que l’on appelle le sanctuaire de la vie : l’école. C’est là où nous devons concentrer les efforts. Une mesure nous tient à cœur : que, dans notre pays, tous les enfants puissent manger gratuitement à la cantine. Cela coûte neuf milliards de francs à l’échelle territoriale. Les partenaires sociaux veulent supprimer les prestations familiales, un régime à 11 milliards, pour transférer les cotisations vers le régime de retraite. Nous ne le souhaitons pas. Nous voulons davantage les réorienter vers ce projet de cantine gratuite pour les enfants.