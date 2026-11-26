Au 20e Sommet de la francophonie, organisé les 15 et 16 novembre au Cambodge, le président du gouvernement, Milakulo Tukumuli, a plaidé pour que la Nouvelle-Calédonie passe du statut de membre associé à celui de membre permanent de l’Organisation internationale de la francophonie. Cette évolution lui permettrait de peser davantage dans les décisions et les débats, notamment sur les défis du Pacifique.
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