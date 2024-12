Milakulo Tukumuli : « L’exécutif gouverne sans le Congrès »

Novice à son arrivée en politique en 2019, l’Éveil océanien préside, depuis fin août, la première institution du pays, où siègent ses trois élus. Milakulo Tukumuli est à Paris avec la délégation transpartisane afin de défendre des amendements du comité interinstitutionnel. Le président du parti critique l’aide de l’État et l’action du gouvernement Mapou, accusé de faire comme si le Congrès n’existait pas, dans un entretien réalisé lundi 2 décembre.

DNC : Il y a sept mois, une terrible violence explosait en Nouvelle-Calédonie. Quelles en étaient les causes, selon vous ?

Milakulo Tukumuli : L’incapacité des responsables politiques calédoniens à trouver un accord global. Des politiques publiques inadaptées car les quartiers sociaux et les squats en province Sud ont été les principaux foyers d’insurrection. L’impartialité de l’État en tant que troisième partenaire qui a oublié quelque chose de fondamental dans le traitement du dossier calédonien : rien ne se fait en Nouvelle-Calédonie sans consensus. Et enfin, la défaillance de l’État à assurer sa compétence régalienne de maintien de l’ordre.

Fin août, Vaimu’a Muliava démissionnait du gouvernement pour retrouver son siège au Congrès en vue du renouvellement de la présidence. Pourquoi ?

Il faut contextualiser. Le 13 avril, lors de la manifestation pacifique place de la Paix, le FLNKS était présent aux côtés de la CCAT. Un mois plus tard, elle s’est transformée en insurrection générant 13 morts et 500 blessés. Début juillet, le pays était toujours paralysé, les gens mourraient faute d’accès aux soins, d’autres étaient bloqués au Mont-Dore Sud, les écoles et les églises étaient incendiées. Nous avons constitué une majorité avec les indépendantistes non pas pour détruire le pays mais pour le faire progresser. À partir de ce moment, notre mouvement a décidé de se désaxer. Vaimu’a Muliava a démissionné, j’ai quitté la présidence de la commission permanente, Veylma Falaeo celle de la commission de la législation.

L’élection de Veylma Falaeo est-elle le résultat d’un accord passé avec Calédonie ensemble et Les Loyalistes ?

Non, il n’y a pas eu d’accord. L’élection de notre mouvement à la tête de la première institution du pays résulte plus d’un rejet de la candidature du président sortant que d’une adhésion à la nôtre. En réalité, ils n’ont pas eu vraiment le choix.

Veylma Falaeo élue, le plus petit parti, constitué de trois élus, se retrouve à la tête de la première institution du pays…

Certains oublient que grâce à ces trois élus, Roch Wamytan a dirigé le Congrès pendant cinq ans et Louis Mapou le gouvernement depuis 2021. La majorité au Congrès, c’est de l’arithmétique simple : c’est 28 voix, et personne ne les a. La représentation politique actuelle du Congrès est issue des élections de 2019 où nous avions obtenu 6 000 voix. Depuis les dernières législatives, l’Éveil océanien pèse près de 12 000 voix. Donc même si nous sommes trois, nous sommes un mouvement politique en progression.

Vous parlez de ces trois voix que les indépendantistes et non indépendantistes aimeraient bien avoir. Allez-vous continuer à faire et défaire les majorités ?

Notre objectif n’est pas de faire ou de défaire des majorités, mais d’utiliser ces trois voix pour constituer une majorité efficace. Aujourd’hui, le président du gouvernement a décidé d’en former une autre et de nous reléguer dans l’opposition. Sur le fond, la pensée politique de cette nouvelle majorité va à contre sens de la nôtre en prônant une architecture économique, fiscale, et sociale ultralibérale. Enfin, le fonctionnement du gouvernement résulte plus de celui d’un parti politique que de celui d’un gouvernement tel que configuré dans l’accord de Nouméa, c’est-à-dire une émanation des formations du Congrès. La question est : quelle majorité est capable d’engager le pays sur la voie de la reconstruction ? Peut-être celle de la délégation transpartisane ?

La crise a eu de graves conséquences économiques et sociales. Vous portez le plan quinquennal avec l’UC, Calédonie ensemble et Les Loyalistes. Pourquoi s’associer à cette démarche ?

Pour sauver le pays. La méthode du gouvernement ne nous convient pas, car l’État conditionne les aides à l’engagement de réformes : augmenter la TGC pour atteindre 8 milliards de rendement supplémentaire, baisser de 5 % la masse salariale des fonctionnaires, etc. Nous sommes dans l’incapacité politique et économique de subir une augmentation de la TGC, 20 000 personnes ont perdu leur emploi, les gens n’arrivent plus à payer leur loyer, n’ont plus l’aide médicale… Ne pas comprendre cela, c’est être déconnecté de la réalité. De plus, le gouvernement central nous octroie des avances qu’il faut rembourser, alors que le taux d’endettement de la Nouvelle-Calédonie a explosé et que le tissu économique est morcelé. L’État a sa part de responsabilité et maintenant nous devons payer les pots cassés. Le gouvernement local annonce un emprunt de 120 milliards de francs pour 2025. Ce prêt servira à rembourser les 55 milliards que l’État nous a prêté en 2024. Mais à la fin de l’année prochaine, le pays n’aura pas recouvré le tissu économique qu’il avait avant le 13 mai. Alors en poursuivant cette méthode, qu’allons-nous faire en 2026 ? Emprunter 200 milliards pour rembourser les 120 milliards de l’année 2025 et ainsi de suite ? Cette trajectoire nous mène vers un cul de sac.

Justement, vous êtes à Paris pour défendre des amendements et le versement de subventions à la place de prêts. Pensez-vous pouvoir négocier ce que le gouvernement collégial ne parvient pas à obtenir ?

Depuis la dissolution de l’Assemblée nationale, il n’y a plus de majorité absolue au Parlement mais trois blocs. Le gouvernement central n’a pas de socle stable. C’est pourquoi, la délégation transpartisane sensibilise l’Assemblée et le Sénat sur les amendements calédoniens. Nous les défendons au titre du comité interinstitutionnel composé du gouvernement collégial, des provinces, des associations de maires, du Sénat coutumier, du Cese et des groupes politiques au Congrès qui les ont tous co-signés. Nous pensions que le gouvernement, comme il s’y était engagé, participerait à cette mission de sensibilisation, ce qui n’a pas été le cas. Finalement, cela arrange Bercy.

L’urgence est de terminer l’année. Une enveloppe de 28 milliards de francs est prévue en contrepartie de réformes. Le texte doit passer au Congrès le 11 décembre. Allez-vous voter la décision modificative budgétaire n°6 ?

Ce n’est pas la DM6 qui pose problème, mais bien l’habilitation du président du gouvernement à signer la convention de réformes qui y est annexée. Nous demanderons des explications au gouvernement en séance publique et nous déciderons du choix à opérer en conséquence. L’important, c’est de rapidement s’accorder au niveau du Congrès sur les réformes à engager sans déclencher une crise sociale.

Le gouvernement Barnier pourrait tomber cette semaine. Quelles seraient les conséquences pour la Nouvelle-Calédonie ?

Le projet de loi de finances 2025 ne serait plus, tout comme l’emprunt de 120 milliards et, avec, nos amendements. On peut espérer qu’en cette fin d’année 2024 et en 2025, la Nouvelle-Calédonie serait traitée de manière similaire sur ses besoins financiers. Lorsqu’il n’y avait pas de gouvernement central, Bercy était à la manœuvre. Sur le plan politique, le gouvernement central devient un élément d’instabilité. Les trois points de stabilité sont le président de la République et ceux des deux chambres du Parlement. C’est pourquoi, il faut impérativement les préserver en maintenant des échanges soutenus si nous voulons construire une solution politique pour la Nouvelle-Calédonie. C’est aussi pour ça qu’on est à Paris. Si on veut une majorité dans un Parlement avec un gouvernement qui fonctionne, il faut refaire des élections législatives. Les prochaines pourraient avoir lieu au plus tôt en juillet.

Vous critiquez beaucoup le gouvernement Mapou. Est-ce qu’une majorité se dessine pour le faire tomber et voter ensuite les textes au Congrès ?

On constate que l’exécutif gouverne sans le Congrès, alors qu’il en est l’émanation. Ce dysfonctionnement dessert les intérêts du pays et le fragilise, et cela commence à agacer aussi les autres formations politiques. Cette situation ne pourra pas prospérer. Dans le cas où le gouvernement tomberait, nous pensons qu’il en faudrait un composé de techniciens pour produire des textes, encadré par les élus du Congrès qui s’assureraient d’un consensus sur chaque texte.

Lors de la mission parlementaire, le président du Sénat Gérard Larcher a parlé de souveraineté partagée. Êtes-vous en phase avec cette idée ?

Il y a deux visions aujourd’hui : l’État fédéré ou associé. C’est déjà une avancée, nous ne sommes plus dans le Oui et le Non binaire. Il faut poursuivre nos discussions. L’initiative calédonienne prend forme. Le président du Sénat a parlé plus précisément de souveraineté partagée dans la République. Nous considérons que l’accord de Nouméa nous inscrits dans un partenariat interne à la France qui est appelé à évoluer. C’est le sens même de l’accord de Nouméa qui est un accord de décolonisation. Les calédoniens ont voté au moins deux fois Non à l’indépendance. Par conséquent, le prochain statut se placera au sein de la République Française. Ignorer cela serait contreproductif dans la recherche d’un consensus. Nous prônons un partenariat externe à la France qui exercerait les compétences régaliennes dans un cadre à définir ensemble. Notre position consiste à programmer une souveraineté partagée avec la République pour le 24 septembre 2053. Cela nous donnerait le temps de redresser le pays, de préparer et de négocier le partenariat. Il est temps de passer d’« une relation imposée » à « une relation choisie » avec la France.

L’UC parle de pleine souveraineté d’ici 2030, Les Loyalistes de fédération territoriale, qu’en pensez-vous ?

La pleine souveraineté d’ici 2030, c’est ignorer que le pays est aujourd’hui plus dépendant que jamais. Le pays ne peut pas se relever en six ans. Et le prêt de 120 milliards de francs soutenu par le président indépendantiste du gouvernement l’endettera sur plusieurs générations. La pleine souveraineté n’est pas soutenable en 2030. Et puis, les exactions nous ont fait reculer de plus de 20 ans économiquement et socialement. Les Loyalistes parlent de fédéralisme territorial, en d’autres termes renforcer l’existant et octroyer plus de pouvoirs et de compétences aux provinces tout en flirtant avec l’idée d’un État fédéré. L’impact financier d’une telle gouvernance est en contradiction avec la nécessité de simplifier le millefeuille administratif et de maîtrise des dépenses publiques. Nous considérons que l’État fédéré est une customisation de la souveraineté partagée dans la France. Ce n’est donc pas une solution définitive mais une nouvelle étape transitoire. Dans cette hypothèse, le FLNKS demandera l’exercice de son droit à l’autodétermination dans un certain nombre d’années, ce qui nous ferait revivre l’accord de Nouméa au lieu d’en sortir. Donc, soit on va vers une indépendance pleine et entière, clivante et brutale et on négocie après, soit on va de manière intelligente et négociée vers un statut qui convienne à tous. Pour nous, la solution est un État fédéré vers un État en partenariat avec la France. Je ne suis pas sûr que les mois à venir soient suffisants pour trouver un accord, mais ce n’est pas une raison pour abandonner. Au final, ce sera aux Calédoniens de décider.

Propos recueillis par Anne-Claire Pophillat et Nikita Hoffmann