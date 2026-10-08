Milakulo Tukumuli : « Je ne veux pas imposer, je veux convaincre »

À la tête du gouvernement depuis un peu plus de deux mois, le leader de l’Éveil océanien, Milakulo Tukumuli, affronte une profonde crise sociale et des contraintes budgétaires majeures. Retraites, Ruamm, desserte des îles, avenir institutionnel et nickel : le président du 19e gouvernement détaille à DNC, ici dans la version longue de l’interview, sa méthode et ses priorités au moment où s’ouvrent plusieurs chantiers décisifs.

DNC : En tant que président du gouvernement, estimez-vous que l’effort nécessaire au redressement des finances publiques doit être davantage proportionné aux capacités contributives de chacun ? Autrement dit, faut-il rendre la fiscalité calédonienne plus progressive ?

Milakulo Tukumuli : La fiscalité est une matière extrêmement complexe, car il s’agit effectivement d’équilibre. L’équilibre entre l’effort que l’on demande aux concitoyens dans le financement de leur service public et ledit service public, c’est-à-dire les politiques publiques que l’on met en œuvre. Dans un monde idéal, l’effort pourrait être totalement proportionné aux capacités de chacun, mais pas seulement, également à l’usage que chacun a du service public. Or c’est impossible, car il s’agirait de faire du cas par cas et au bout de ce raisonnement, cela reviendrait à ce que chacun paie pour soi et uniquement pour soi. Mais personne ne peut se payer une voie express ou encore un appareil IRM pour lui seul.

La fiscalité est donc une question collective, de collectivité, dont la progressivité est évidemment souhaitable, mais qui aura toujours ses limites. Sur les marges de manœuvre, il y a réduire les dépenses, augmenter les recettes ou une combinaison des deux. Au final, il sera toujours question notamment de tranches, de taux de prélèvement, mais également de réductions, de déductions, car la fiscalité doit toujours avoir un volet d’attractivité pour les contributeurs.

Tous ces curseurs ne peuvent pas être positionnés du seul fait du gouvernement ou encore du Congrès. C’est un travail collectif qui doit être réalisé par la Nouvelle-Calédonie avec les partenaires sociaux, les directions spécialistes et tous les interlocuteurs phares, comme l’Isee, l’IEOM, la CTC, le Cese, etc.

Le prochain rapport de l’IGF (Inspection générale des finances) portera sur l’état des lieux et les pistes d’évolution des prélèvements obligatoires en Nouvelle-Calédonie. Ça sera donc une mine d’informations précieuses qui aidera aux décisions.

Peut-on conserver durablement un niveau de protection sociale et de politiques publiques proche de celui de l’Hexagone sans augmenter les prélèvements obligatoires ?

Pour ne parler que de notre santé, elle coûte au moins 70 milliards via le Ruamm, des dépenses malheureusement en constante augmentation, et il manque 15 milliards en recettes chaque année qui ont été comblés par la pire des manières ces six dernières années : l’emprunt. C’est comme recourir à un prêt à la consommation pour recouvrir son découvert tous les mois. C’est insensé.

Sans cela, il faudrait prélever annuellement de la fiscalité calédonienne 15 milliards pour boucher ce déficit. 15 milliards qui ne seraient pas injectés aux collectivités, telles que les provinces, les mairies, donc qui ne seraient pas dédiés à d’autres politiques publiques. En rappelant que la fiscalité contribue déjà à hauteur de dix milliards annuellement au Ruamm à travers lesdites compensations, c’est-à-dire la différence manquante des taux réduits des travailleurs indépendants, ainsi que des régimes tels que les secteurs dits aidés et les RBS (réduction de cotisations sur les bas salaires). C’est une trajectoire qui est insensée donc intenable.

Pourtant à notre échelle insulaire notre système de santé est d’un excellent niveau. Il est même envié. C’est très bien pour les Calédoniens, mais tous doivent comprendre qu’un tel niveau de protection a un coût.

Pour financer le modèle, on n’invente pas l’eau chaude, il n’y a que deux leviers : réduire les dépenses, cela commence par toutes les défaillances qui coûtent au système, mais également la question difficile des choix des soins, des médicaments, qui sont pris en charge ; et augmenter les recettes, cela commence par revoir les exceptions qui ont été faites, les dispositifs de taux réduits, de sorte à moderniser ces exceptions et ces aides. Ce travail doit permettre dans l’idéal de ne pas demander d’effort aux Calédoniens, sinon en dernier recours.

Personne n’inventera le fil à couper le beurre : quelles dépenses, quelles recettes

Près de 40 milliards de francs pourraient manquer en 2027 pour équilibrer les comptes sociaux. Face à un tel besoin, peut-on réellement éviter des mesures douloureuses ? Quelles pistes privilégiez-vous ?

Un tel montant indique de lui-même que des efforts de toutes et tous devront être faits. C’est sur la hauteur des efforts de chacun que les discussions se portent à travers le travail avec les partenaires sociaux que j’ai installé. C’est notamment à eux, représentants des travailleurs et des entrepreneurs qui financent en majeur partie ces régimes, de trouver un consensus sur la répartition des efforts, à proposer aux élus. Les pistes ont été indiquées à la question précédente, personne n’inventera le fil à couper le beurre : quelles dépenses, quelles recettes.

Concernant les retraites, tous les leviers sont-ils sur la table : durée de cotisation, niveau des cotisations, contribution des retraités, voire évolution du niveau des pensions ? Quelles sont vos lignes rouges, indépendamment de la concertation avec les partenaires sociaux ?

Sur le bureau du Congrès, il y a deux textes sur les retraites, dont celui que j’ai déposé qui porte sur une réforme paramétrique du régime. À l’heure où il devait être en cessation de paiement en ce milieu d’année 2026, voire en janvier prochain, et où ce sont les discussions financières avec l’État qui ont permis finalement d’assurer le versement des pensions de retraite jusqu’en janvier prochain, il n’y a, à mon sens, pas de véritables lignes rouges.

Dans la réflexion, il ne faut pas se fermer pour sauver le régime. Évidemment toujours dans un équilibre des contributeurs. Que les retraités portent à eux seuls le sauvetage de la caisse, c’est inenvisageable, c’est une ligne rouge si vous voulez. Mais que la caisse ne soit rétablie que par l’unique effort des salariés, c’est inenvisageable également, donc c’est aussi une ligne rouge. Donc tout est envisageable dans un équilibre, c’est une toujours une question d’équilibre.

Pour le Ruamm, comment l’effort pourrait-il être réparti entre salariés, entreprises, indépendants, retraités et collectivités ? Une partie du financement pourrait-elle passer par la consommation, par exemple à travers une forme de TVA sociale ? Et compte tenu du niveau des inégalités en Nouvelle-Calédonie, estimez-vous que le système fiscal actuel fait suffisamment contribuer les ménages selon leurs revenus ?

J’ai déjà rappelé que le Ruamm est en partie financé par la fiscalité à hauteur de dix milliards, et tant que le déficit structurel ne sera pas traité, elle peut financer ce déficit de 15 milliards, car c’est une dépense dite obligatoire de la Nouvelle-Calédonie. Le Ruamm est également financé par la CCS, contribution calédonienne de solidarité, prélèvement qui est fait sur tous. Pas de restriction de réflexion, mais avant de parler d’une éventuelle TVA sociale, il faut s’attaquer à la structure, au modèle, car sur l’existant il y a déjà énormément à faire en matière de recettes et de dépenses.

Tout cela je le redis, c’est le travail des partenaires sociaux de trouver les équilibres à nous présenter, afin d’avancer sur ces deux grandes réformes du Ruamm et de la retraite, à adopter en cette fin d’année.

La Nouvelle-Calédonie demeure structurellement confrontée à plusieurs fragilités face au risque incendie

Face à l’arrivée d’un El Niño qualifié d’extrême, le gouvernement peut-il garantir que les moyens de lutte contre les incendies seront disponibles jusqu’au bout de la saison des feux ?

La Nouvelle-Calédonie demeure structurellement confrontée à plusieurs fragilités face au risque incendie : une organisation des services d’incendie et de secours reposant principalement sur l’échelon communal, avec des capacités nécessairement variables selon les territoires ; des moyens humains et matériels terrestres insuffisants, qui peuvent rapidement être mis sous tension lorsque plusieurs incendies surviennent simultanément ; et des moyens aériens spécialisés limités, avec généralement un à deux hélicoptères bombardiers d’eau pour couvrir un territoire particulièrement vaste.

Nous connaissons historiquement un nombre important de départs de feux, souvent simultanés et répartis sur l’ensemble du territoire. La combinaison de cette forte pression opérationnelle, de l’étendue géographique du territoire et de capacités de secours contraintes explique en partie l’importance des surfaces parcourues par les incendies certaines années.

Les périodes de sécheresse marquée, notamment lors des épisodes El Niño, accentuent naturellement cette vulnérabilité. Plus largement, le changement climatique contribue à créer des conditions plus favorables à des incendies rapides, intenses et difficiles à maîtriser, phénomène aujourd’hui observé dans de nombreuses régions du monde.

Face à cette situation, deux axes structurants sont entrepris.

Tout d’abord, la prévention. L’objectif est d’agir davantage en amont afin de réduire le nombre de départs de feux et de limiter leur propagation lorsqu’ils surviennent. Un service spécifiquement consacré à la prévention des risques et à la culture du risque a notamment été créé.

Enfin, la structuration des services d’incendie et de secours. L’enjeu est de renforcer la coordination entre les différents acteurs, la mutualisation des moyens et la capacité de montée en puissance lorsque la situation l’exige.

Les moyens actuels sont-ils encore adaptés alors que les épisodes de sécheresse intense pourraient devenir plus fréquents et que plusieurs incendies importants peuvent se déclarer simultanément ?

La DSCGR prépare chaque saison des feux de forêt en lien étroit avec l’ensemble des partenaires concernés : communes, provinces, services de l’État, acteurs privés et associations agréées de sécurité civile. Elle assure, dans le cadre de ses compétences, la coordination et l’appui à la montée en puissance du dispositif territorial.

Le renforcement des capacités humaines, terrestres ou aériennes reste nécessairement lié aux capacités financières des collectivités. La consolidation des moyens de sécurité civile s’inscrit donc dans un contexte plus large de soutenabilité des finances publiques.

L’objectif reste, dans tous les cas, d’améliorer progressivement la capacité collective de la Nouvelle-Calédonie à prévenir les incendies, à intervenir plus rapidement et à limiter leurs conséquences sur les populations, les biens et l’environnement.

Je le redis : la réponse à toutes ces difficultés demeure le schéma de mobilité et de transport qui est en cours d’élaboration avec tous les interlocuteurs.

Vous revenez d’Ouvéa avec un accord permettant de garantir au moins deux vols Air Calédonie par semaine. Est-ce une sortie durable du conflit autour de l’aérodrome d’Ouloup ou seulement une solution transitoire ? Quelles perspectives voyez-vous désormais pour Maré, où les vols restent suspendus ?

Tant que les habitants, notamment des îles, auront autant des difficultés à se déplacer et qu’Aircal sera en faillite, nous ne serons pas sortis de cette urgence.

Pour Ouvéa, deux vols seront toujours mieux qu’un seul et encore mieux qu’aucun. Soyons clairs : c’est une étape, et une étape importante. Ce que nous avons construit à Ouvéa, c’est d’abord une méthode : aller sur place, à la chefferie, écouter et avancer ensemble. Nous passons à deux rotations par semaine, avec des renforcements possibles pendant les vacances, les deuils et les grands événements de l’île. Ce qui est important, c’est d’avoir entendu la population et qu’un consensus ait été trouvé pour avancer. C’est un dispositif transitoire, assumé comme tel : il vaut jusqu’à l’adoption du schéma global de mobilité et des transports par le Congrès. La solution durable, c’est ce schéma.

Mais ce consensus transitoire répond à l’urgence : les habitants d’Iaai ont vécu six mois très difficiles, pour se soigner, pour la scolarité des enfants, pour l’économie de l’île. Ma priorité était qu’ils retrouvent une desserte fiable, dans le respect de la parole coutumière.

Pour Maré, la situation est différente, et je la respecte. Les habitants ne sont pas sans solution, puisqu’Air Oceania renforce sa desserte et que le Betico continue ses rotations. Mais ce n’est pas suffisant, et j’en ai conscience. La méthode reste la même : ma porte est ouverte aux autorités coutumières et au comité de Nengone, et je suis prêt à me rendre à Maré dès que les conditions du dialogue seront réunies. Je ne veux pas imposer, je veux convaincre.

Je le redis : la réponse à toutes ces difficultés demeure le schéma de mobilité et de transport qui est en cours d’élaboration avec tous les interlocuteurs. Coordonner et ordonnancer collectivement tous les types de transport, aérien, maritime et terrestre, dans une trajectoire de mobilité optimale, que ce soit en qualité de service, en offre et en coût pour l’usager : c’est ce dont les Calédoniens ont besoin et qu’ils attendent.

Vous mettez en avant l’élaboration d’un schéma global de mobilité. Quelle est votre vision à terme : Air Calédonie à La Tontouta, Air Océania à Magenta, avec le transport maritime comme principal support de la continuité territoriale ?

Je comprends la question, mais si je vous donnais aujourd’hui le schéma final, je trahirais la méthode que j’ai engagée. Nous avons dit aux coutumiers, aux collectifs et aux élus que leurs contributions seraient prises en compte. Ce n’est pas pour arriver avec une solution déjà écrite. En revanche, je peux vous donner les principes qui guideront ce schéma.

D’abord, la continuité territoriale : chaque habitant des îles doit pouvoir se soigner, étudier, travailler et rentrer chez lui dans des conditions dignes et à un coût supportable. Ensuite, la soutenabilité : Air Calédonie traverse une situation financière très difficile et nous devons à ses salariés et aux usagers un modèle viable, qui ne repose pas sur l’urgence permanente. Enfin, la complémentarité : l’avion et le bateau ne s’opposent pas, ils doivent se compléter, chacun pour ce qu’il fait de mieux. Le maritime a toute sa place, mais il ne remplacera pas l’avion pour les évacuations sanitaires ou pour les déplacements du quotidien.

Le schéma sera élaboré avec les élus provinciaux et présenté au Congrès. C’est là que les choix seront faits, de manière transparente et assumée.

Le dossier calédonien est majeur pour la France dans n’importe quelle période

Peut-on réellement redresser l’économie et attirer de nouveaux investisseurs en laissant la question institutionnelle sans discussion et sans réponse jusqu’après l’élection présidentielle de 2027 ?

L’économie ne se redresse qu’avec la stabilité. C’est la stabilité qui garantit la paix et donc qui permet aux entrepreneurs de se projeter et d’investir. Ce volet est du ressort du politique et pas des institutions. À terme, il faut évidemment un accord sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.

Personne ne laisse cette éminente question sur laquelle tout repose au final, pour après les présidentielle de 2027 par envie ou pour le plaisir.

C’est ainsi du fait de deux réalités.

La réalité parisienne où tous sont en campagne et l’histoire a démontré que le dossier calédonien ne doit pas être traité électoralement, car cela mène à des drames tels que celui d’Ouvéa en 1988. Et quand bien même il serait envisagé dans cette période une discussion, la fragmentation politique parlementaire qui règne depuis la dissolution de 2024 est exacerbée par la présidentielle, comment penser raisonnablement que l’on puisse travailler dans ces conditions de manière sereine et efficace avec l’État sur l’avenir institutionnel ?

La réalité calédonienne, c’est celle des Calédoniens, qui ont besoin d’être préservés, donc que l’on maintienne après toutes ces années de crise sans précédent, les services publics et notre protection sociale à la hauteur. Les Calédoniens qui, envers et contre tout, ont tenu et qui tiennent, ils ont donc également besoin qu’on les aide à se relever définitivement et à continuer. L’espoir et le progrès, c’est cette réalité qui prime en ce moment pour la Nouvelle-Calédonie. Cela ne peut se concrétiser que par le travail sur les urgences et les politiques publiques. C’est cette réalité-là sur laquelle je suis concentré avec le 19e gouvernement.

Ne craignez-vous pas qu’en reportant le débat après la présidentielle, la Nouvelle-Calédonie se retrouve, au contraire, au cœur de la campagne nationale, avec le risque que la question institutionnelle soit instrumentalisée et que les tensions se ravivent ?

Le dossier calédonien est majeur pour la France dans n’importe quelle période, donc pour l’élection présidentielle évidemment que la Nouvelle-Calédonie sera un élément de campagne majeur pour les candidats. Il faut faire au maximum la part des choses entre le moment d’urgence sociale et économique du quotidien que nous vivons, et le sujet de notre avenir, pour lequel il nous faut avoir de meilleures conditions pour le traiter sereinement et collectivement.

Votre parti a été à l’origine d’une expérimentation de démocratie participative. Pensez-vous que la recherche d’une solution institutionnelle devrait désormais associer davantage la société calédonienne, par exemple, à travers une assemblée citoyenne ou une assemblée constituante ?

La démocratie participative est une mesure majeure de Veylma Falaeo, ancienne présidente du Congrès, et du conseiller Vaimu’a Muliava. Cela a été une évidence après la défiance extrême de la population envers les politiques après le 13 mai 2024. Le principe et le cadre de l’assemblée citoyenne ont été instaurés au Congrès à la suite d’une expérimentation. Je vous invite à consacrer un entretien à Veylma et Vaim’ua qui, en tant qu’auteurs de cette démarche, répondront avec plaisir à toutes vos questions.

Nous souhaitons que des acteurs français et européens se manifestent et nous y sommes ouverts, même si ce n’est pas encore le cas à ce jour.

Les trois usines métallurgiques restent confrontées à de fortes incertitudes sur leur avenir et plusieurs recherches de partenaires ou de repreneurs sont en cours. À quelle échéance pensez-vous que des solutions pourront être trouvées ?

Je ne vais pas m’engager sur une date, car chaque usine a son calendrier. KNS doit d’abord régler la sortie de Glencore, la SLN négocie avec un industriel et pour Prony, l’État reste impliqué avec un soutien financier. Mon rôle est que les trois dossiers avancent ensemble, avec des projets solides et durables.

Lors de votre déplacement à Paris, Emmanuel Macron aurait exprimé son opposition à l’arrivée d’investisseurs chinois dans le nickel calédonien. Partagez-vous cette position ?

Le Président défend la France et ses intérêts géostratégiques : c’est son rôle, c’est sa prérogative en tant que chef d’État et l’État a ses propres outils sur ces sujets. Je défends en priorité les intérêts de la Nouvelle-Calédonie : des usines qui redémarrent, des emplois, notre ressource protégée. Ce sont deux responsabilités différentes et nous avançons avec l’État.

Compte tenu de la situation financière des trois sites, la Nouvelle-Calédonie peut-elle réellement se permettre d’écarter par principe des investisseurs chinois ? Quelles alternatives crédibles existent aujourd’hui : européennes, japonaises, coréennes, australiennes ou du Golfe ?

La situation financière des trois sites impose de ne fermer aucune porte par principe. Glencore se retire de KNS, Eramet ne finance plus la SLN, et l’État soutient Prony Resources depuis plusieurs mois : il faut des industriels capables d’investir et de relancer les outils de production.

Des pistes existent et sont examinées avec l’État : des industriels indiens, des investisseurs du Golfe, ainsi que des partenaires déjà engagés dans la filière, comme le Coréen Posco, associé à la SMSP. Nous souhaitons que des acteurs français et européens se manifestent et nous y sommes ouverts, même si ce n’est pas encore le cas à ce jour.

Quel que soit l’investisseur, nos exigences sont les mêmes : la préservation des emplois, un projet solidement financé, le respect de nos règles sociales et environnementales et la protection de notre ressource.

Propos recueillis par Mathurin Derel et Yann Mainguet