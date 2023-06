Mieux comprendre leur envie de départ

Pour la première fois depuis 1983, le solde migratoire était négatif en 2019, révélait l’Isee dans le recensement. Entre 2014 et 2019, 27 600 personnes ont quitté la Nouvelle-Calédonie. Soit un habitant sur dix.

Les trois quarts des départs concernent des personnes qui ne sont pas nées sur le territoire, les autres, souvent des jeunes partant poursuivre leurs études ailleurs. Ils sont deux fois plus nombreux qu’au cours des cinq années précédentes. Sur la même période, 17 300 personnes ont fait le chemin inverse et se sont installées dans l’archipel (elles étaient 22 400 entre 2009 et 2014). Conséquence : le solde migratoire apparent est déficitaire de 10 300 personnes, soit 2 000 départs nets par an.

Selon l’Institut de la statistique et des études économiques, trois principaux motifs expliqueraient ce fléchissement : le faible dynamisme économique observé depuis la chute des prix du nickel en 2015 et la fin des phases de construction des usines dans le secteur, les appréhensions suscitées par l’incertitude institutionnelle et la mise en place de la loi sur la protection de l’emploi local.