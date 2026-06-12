Mickaël Forrest : « Replacer l’humain dans les politiques publiques »

DNC : Pourquoi vous présentez-vous aux élections provinciales dans les îles ?

Mickaël Forrest : À l’instar de mes collègues, Pascal Sawa et Johanito Wamytan, candidats dans le Nord et le Sud, c’est un choix qui a été fait par les structures de l’Union calédonienne. Le mouvement nous a demandé de porter cette responsabilité afin de continuer à porter le message et les combats de l’Union calédonienne. Personnellement, je sors de cinq ans au gouvernement, ce n’est pas négligeable.

Au gouvernement, vous êtes en charge de la jeunesse. Aux îles, beaucoup de jeunes partent pour leurs études ou leur emploi. Comment créer davantage d’opportunités ?

Il est de notre responsabilité, effectivement, de créer un cadre politique pour permettre à cette jeunesse de s’émanciper. Je n’ai pas de difficultés avec le fait de voir des jeunes se former ou s’épanouir professionnellement dans les îles. Mais pourquoi pas, aussi, le faire dans la région : le Vanuatu et l’Australie ont de fortes potentialités. J’aimerais m’appuyer sur le patrimoine que j’ai acquis en tant que chargé des relations extérieures du FLNKS pour créer des liens avec certaines régions. Par exemple, d’ici 2027, on pourrait envoyer une centaine de boursiers des îles vers les universités du Vanuatu, du Queensland ou autre part dans le Pacifique. Cela permettrait de nous inscrire réellement dans cette dynamique régionale, importante à mes yeux.

Vous avez récemment été au cœur de polémiques. Ne craignez-vous pas que cela vous porte préjudice ?

Je ne m’inquiète pas et je n’ai pas de difficulté avec cela. J’estime avoir toujours dit la vérité, notamment sur l’affaire des dépenses de taxi effectuées à Paris. D’ailleurs, je rappelle qu’une plainte est toujours en cours. Quelque part, cela montre les difficultés de la puissance de tutelle à engager une réelle discussion sur ces sujets. Je pense notamment à la polémique sur le Vanuatu.