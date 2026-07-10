Mickaël Forrest ou le principe posé d’une gouvernance collégiale

Le mot est revenu plusieurs fois dans le discours. Mickaël Forrest, élu vendredi 3 juillet à la tête de la province des Îles, entend travailler avec l’« ensemble » de ses collègues pour le bien de la population et de la collectivité. Il faut dire, une configuration particulière est sortie des urnes, dimanche 28 juin au soir.

La liste menée par le cadre de l’Union calédonienne, qui a rassemblé 3 946 voix, et l’équipe Nation autochtone pilotée par sa sœur, Omayra Naisseline, et créditée de 3 855 bulletins, ont récolté chacune six sièges dans l’hémicycle. Le Palika de Wali Wahetra, avec 2 481 suffrages et deux fauteuils, s’est donc retrouvé dans la position d’arbitre. Mais la formation à la hache ostensoir a refusé, dès le départ, d’endosser ce rôle, laissant les deux groupes au coude à coude s’accorder. Une entente qui pouvait être facilitée par leur statut de membres du FLNKS nouveau format. En vain, visiblement.

Après discussions, le Palika a apporté son soutien pour la présidence de l’institution à la candidature de Mickaël Forrest. Et ce, au regard de plusieurs critères, comme « le poids électoral », l’UC ayant obtenu le nombre le plus important de voix, ou encore « l’histoire commune » entre le Parti de libération kanak et l’Union calédonienne « durant plusieurs décennies au sein du Front », liste Wali Wahetra.

En parallèle, dans un souci de consensus et de respect du résultat des élections provinciales, l’attribution de la première vice-présidence à Omayra Naisseline, d’ailleurs soutenue à Wé par une imposante délégation de coutumiers de Maré, avait été verrouillée. Plusieurs témoins y ont même vu « une certaine forme d’ingérence coutumière dans les affaires politiques ». La deuxième vice-présidence est revenue à la tête de liste du Palika, Wali Wahetra, et la troisième, à Marguerite Piaa, de l’UC-FLNKS.