Mickaël Forrest épinglé pour des frais de mission

Le membre du gouvernement a fait l’objet d’une enquête pour détournement de fonds publics. Lors d’une mission à Paris de 11 jours en 2023, 8 871 euros, soit 1 058 000 francs, ont été facturés pour ses déplacements à une société de transport parisienne. Le parquet a classé la procédure sans suite sous condition de versement d’une contribution de 150 000 francs au profit d’une association d’aide aux victimes. L’intéressé précise que le déplacement s’est effectué dans le cadre d’un mandat du FLNKS et que les moyens de transports ont été utilisés par une délégation de douze personnes.