Michel Quintin : « La Corail 600 s’annonce dure et exigeante »

DNC : Quelle est la difficulté de la Corail 600 par rapport aux autres courses que vous connaissez ?

Michel Quintin : Je dirais que la Corail 600 se situe entre la Groupama Race et la Sydney-Hobart. Le niveau de sécurité exigé est supérieur à celui de la Groupama Race, ce qui explique aussi le faible nombre de bateaux engagés. Cette course demande une vraie maîtrise technique ainsi qu’un équipement conséquent.

Quant à la Sydney-Hobart, elle est réputée comme l’une des épreuves les plus dures au monde. On y traverse le détroit de Bass, avec des systèmes météo très changeants, puis le plateau entre la Tasmanie et l’Australie, où l’on passe brutalement de plusieurs milliers de mètres de profondeur à une quarantaine de mètres, ce qui crée une mer très hachée. À cela s’ajoutent les dépressions de décembre. Sur une vraie Sydney-Hobart, on rencontre vraiment toutes les conditions.

Et la spécificité d’être à deux ?

C’est une gestion de course différente, mais c’est le choix que nous avons fait depuis plus de cinq ans avec Yann Rigal, dans l’optique de disputer la Sydney-Hobart. Nous l’avons d’ailleurs bien réussie l’an dernier, en terminant deuxièmes toutes catégories confondues. Nous avons même frôlé la victoire : nous étions en tête avant d’écoper d’une pénalité qui nous a rétrogradés. C’était une expérience formidable qui nous a montré que nous avions le niveau pour rivaliser avec les meilleurs.