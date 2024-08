Mesures supplémentaires pour la CLR

L’exécutif a validé un projet de délibération du Congrès intégrant des mesures devant permettre à la Caisse locale de retraites (CLR) d’assurer le versement de ses pensions les prochains mois. On y trouve une augmentation du taux de cotisation salariale (500 millions de recettes en plus attendues par an), du taux de la minoration appliquée sur les pensions (630 millions de francs par an).

Est enfin prévue la possibilité, en dernier recours avant une cessation de paiement, d’un versement des pensions le dernier jour ouvré du mois au prorata de la trésorerie disponible. Pour rappel, des mesures ont déjà été consenties par le gouvernement et l’État au profit de la CLR : plan de réforme, aide de 2 milliards, 630 millions sur l’avance de l’État à la Nouvelle-Calédonie.