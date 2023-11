Mésentente au FLNKS ?

Deux sons de cloche résonnent à l’intérieur de la paroisse indépendantiste. ils révèlent les lignes de fissure dans l’unité du FLNKS, affichée depuis le congrès de l’Anse-Vata en février 2023. Au sortir de leur congrès respectif, chacun des partis campe sur ses positions.

Réunie à l’Île des Pins, l’Union calédonienne (UC) reste à l’écart des discussions en cours. Le plus vieux parti du territoire ne reviendra pas à la table des négociations pour la visite du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer prévue les 24 et 25 novembre. « On va aller parler de quoi ?, interroge son vice-président, Gilbert Tyuienon. Dès le préambule [du document martyr], nous considérons que nous sommes en dehors de la trajectoire arrêtée par le 41e congrès du FLNKS. La troisième consultation n’est pas valable. Le maintien au sein de la République n’est pas notre trajectoire. » Le texte de l’État, peu importe sa version, reste « irrecevable », martèle Daniel Goa, président de l’UC. « Il n’est pas une base de discussion. Il n’est pas une base de négociation. » Les discussions ne pourraient reprendre que sous « une médiation internationale » et la question des « contentieux coloniaux » posée.

PAROLE CONTRE PAROLE

Cette ligne dure, l’UC tente de l’accommoder avec la « voie du dialogue » qu’il continue malgré tout de revendiquer. « La voie du dialogue n’a pas été arrêtée, bien au contraire, maintient Gilbert Tyuienon. Notre congrès l’a confirmée, en bilatérale avec l’État, mais aussi avec les Calédoniens qui veulent l’unité et le progrès du pays. » À condition qu’il n’y ait aucun recul sur les acquis de l’Accord de Nouméa, le droit à l’autodétermination, le corps électoral, l’inscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires à décoloniser ou, encore, l’irréversibilité des transferts de compétences.

Des revendications partagées par l’Union progressiste mélanésienne (UPM) qui défend pourtant la poursuite des discussions. « Nous avons estimé, nous à l’UNI, que nous allons jusqu’au bout des discussions. Respectons la parole donnée, insiste Victor Tutugoro, président de l’UPM. On ne peut pas négocier autour d’une table vide. »

Le Palika est sur la même ligne, conformément, dit-il, aux engagements du dernier congrès du FLNKS. Les deux composantes de l’UNI (Union nationale pour l’indépendance) conservent leur volonté d’accéder à la pleine souveraineté en partenariat avec la France. Elles chercheront néanmoins à trouver un accord « transitoire », insistent-elles, avec les non-indépendantistes et l’État. Des premiers échanges ont eu lieu autour du document martyr au haut-commissariat. « Il n’y a pas encore d’accord. Les uns et les autres ont manifesté un état d’esprit positif. Cet état d’esprit nous fait espérer un meilleur vivre-ensemble », souligne Victor Tutugoro au nom de l’UPM qui milite pour un projet d’avenir rassemblant « tous les Calédoniens ».