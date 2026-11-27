À l’occasion de la première Journée de l’économie sociale et solidaire (ESS), organisée mardi 24 novembre devant le dock d’Arti’fées, Meryl Marlier, membre du gouvernement chargée de ce secteur, défend une meilleure reconnaissance de ses acteurs. Une étude, attendue en juin 2027, doit en dresser une cartographie et éclairer les mesures à prendre.
DNC : Vous dites qu’il manque des chiffres pour mesurer le poids de l’ESS en Nouvelle- Calédonie. Que sait-on aujourd’hui ?
Meryl Marlier : Nous n’avons pas de données précises. Une étude, réalisée par l’IAC (Institut agronomique néo-calédonien, NDLR) en 2014, évaluait à environ 12 milliards de francs la production liée à la production vivrière. Mais nous n’avons pas de mesure économique complète. Une nouvelle étude vient d’être lancée.
Le 18 novembre, nous avons réuni des acteurs, des représentants des provinces et des associations de maires. Il faut prendre en compte les deux réalités de l’ESS : les structures inscrites auprès des chambres consulaires, d’un côté, et de l’autre, les associations. J’aimerais savoir combien de personnes elles représentent et quelles activités elles mènent pour mieux les reconnaître et adapter les réponses.
Les associations disent manquer de bénévoles et de financements. Comment les accompagner ?
Une association qui veut embaucher est régie par des règles proches de celles d’une société, alors qu’elle n’en a pas toujours les moyens. Il y a également des leviers à examiner, comme l’accès aux emplois civiques pour des jeunes ou des mamans.
Les provinces et les communes ont aussi un rôle à jouer. Proches du terrain, les communes peuvent faire remonter les besoins. Il faut partir des propositions des acteurs. Notre économie sociale et solidaire a traversé les crises du nickel, les crises politiques et le Covid. La solidarité existe dans les familles, les pratiques coutumières et la culture. Il faut construire un modèle à partir de notre réalité.
Vous évoquez une possible fiscalité dédiée. Quelles pistes sont à l’étude ?
Une maman qui vend ses crabes ou ses légumes au bord de la route participe à l’économie. Quand elle va au magasin, elle paie une taxe. Mais les retombées profitent surtout aux structures déjà organisées. Peut-être qu’au terme de l’étude, il y aura une fiscalité dédiée à l’ESS, voire une taxe affectée à ce secteur. Je vais travailler dans ce sens. Je pense qu’il pourra y avoir un fonds de l’ESS, comme il existe d’autres fonds pour financer les initiatives liées à l’ESS.
Je pense
qu’il pourrait y avoir
un fonds de l’ESS
L’ESS semble peu présente dans les débats sur la réforme du modèle économique. Quelle place lui accordez-vous au gouvernement ?
Nous travaillons en transversalité. L’ESS concerne la formation, le logement, la culture, la santé et l’environnement. Elle touche plusieurs portefeuilles et concerne l’ensemble du gouvernement.
La Journée de l’ESS met en avant les savoir-faire transmis entre générations. Pourquoi cette reconnaissance est-elle importante ?
Les savoir-faire de nos anciens racontent une histoire. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple qui meurt. Il est très important de les reconnaître. Les acteurs présents ont le sentiment qu’un souffle nouveau est possible. Ils voient les annonces de relance économique, le pacte de refondation et les différentes vagues et ils disent : « Nous sommes là. » J’en suis heureuse. Il faut aussi que les jeunes puissent entrer dans l’ESS. Elle peut contribuer à la réinsertion des jeunes en décrochage scolaire comme des personnes qui ont perdu leur travail après la fermeture d’usines. Cela passe par la formation et par les associations qui agissent pour l’environnement.
À quoi doit servir le Haut Conseil de l’économie sociale et solidaire ?
J’ai mis en place un comité de suivi et je souhaite réunir les acteurs, les communes et les provinces. Le Haut Conseil que je suis amenée à présider pourra, quant à lui, donner un avis sur les textes, notamment ceux qui concerneront la fiscalité. Les aides relèvent des provinces, les communes peuvent, de leur côté, soutenir la structuration des activités sur leur territoire. Il faut y réunir les bonnes personnes pour faire remonter les besoins et construire des réponses adaptées.
Quand les acteurs peuvent-ils attendre des mesures concrètes, notamment sur les agréments et les aides ?
Il existe déjà un agrément Esus-NC (Entre- prise solidaire d’utilité sociale Nouvelle- Calédonie, NDLR). J’aimerais aussi qu’un agrément Nouvelle-Calédonie soit créé pour les autres structures, notamment les coopératives. Il pourrait y avoir deux agréments, adaptés aux différentes formes d’activité. Je ne veux oublier aucun monde économique.
Les agréments doivent être adaptés au pays. Les structures reconnues comme relevant de l’ESS pourraient bénéficier d’une fiscalité particulière et d’aides, notamment par l’intermédiaire des provinces. L’étude doit être rendue en juin 2027. Les équipes doivent collecter des données partout, de Bélep à l’île des Pins, du Nord à la côte Ouest. Nous voulons recenser les associations et coopératives en sommeil et comprendre leurs difficultés. Le but, c’est d’avoir une cartographie aussi large que possible, sans oublier personne.
Propos recueillis par Mathurin Derel