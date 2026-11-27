DNC : Vous dites qu’il manque des chiffres pour mesurer le poids de l’ESS en Nouvelle- Calédonie. Que sait-on aujourd’hui ?

Meryl Marlier : Nous n’avons pas de données précises. Une étude, réalisée par l’IAC (Institut agronomique néo-calédonien, NDLR) en 2014, évaluait à environ 12 milliards de francs la production liée à la production vivrière. Mais nous n’avons pas de mesure économique complète. Une nouvelle étude vient d’être lancée.

Le 18 novembre, nous avons réuni des acteurs, des représentants des provinces et des associations de maires. Il faut prendre en compte les deux réalités de l’ESS : les structures inscrites auprès des chambres consulaires, d’un côté, et de l’autre, les associations. J’aimerais savoir combien de personnes elles représentent et quelles activités elles mènent pour mieux les reconnaître et adapter les réponses.

Les associations disent manquer de bénévoles et de financements. Comment les accompagner ?

Une association qui veut embaucher est régie par des règles proches de celles d’une société, alors qu’elle n’en a pas toujours les moyens. Il y a également des leviers à examiner, comme l’accès aux emplois civiques pour des jeunes ou des mamans.

Les provinces et les communes ont aussi un rôle à jouer. Proches du terrain, les communes peuvent faire remonter les besoins. Il faut partir des propositions des acteurs. Notre économie sociale et solidaire a traversé les crises du nickel, les crises politiques et le Covid. La solidarité existe dans les familles, les pratiques coutumières et la culture. Il faut construire un modèle à partir de notre réalité.

Vous évoquez une possible fiscalité dédiée. Quelles pistes sont à l’étude ?

Une maman qui vend ses crabes ou ses légumes au bord de la route participe à l’économie. Quand elle va au magasin, elle paie une taxe. Mais les retombées profitent surtout aux structures déjà organisées. Peut-être qu’au terme de l’étude, il y aura une fiscalité dédiée à l’ESS, voire une taxe affectée à ce secteur. Je vais travailler dans ce sens. Je pense qu’il pourra y avoir un fonds de l’ESS, comme il existe d’autres fonds pour financer les initiatives liées à l’ESS.

Je pense

qu’il pourrait y avoir un fonds de l’ESS