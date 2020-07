Mardi, Dan Andrews, Premier ministre de l’État du Victoria, a annoncé le reconfinement pour six semaines de la zone métropolitaine de Melbourne, après une flambée des cas de coronavirus. Près de 200 cas nouveaux quotidiens ont été comptabilisés sur 24 heures, lundi. Environ cinq millions de personnes sont concernées. Elles pourront quitter leur domicile uniquement pour le travail, les achats essentiels, les exercices physiques ou les soins médicaux. La plupart des élèves suivront un enseignement à distance et les restaurants et les cafés ne pourront servir que des plats et boissons à emporter. Les frontières avec le New South Wales ont été fermées et le projet de réouverture avec l’Australie-Méridionale a été gelé. L’Australie a enregistré plus de 8 500 cas et 105 décès depuis le début de la crise.