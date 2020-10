Le Premier ministre de l’État du Victoria a décidé, lundi, de lever le deuxième confinement imposé durant trois mois à Melbourne pour endiguer une nouvelle vague épidémique, plus importante que la première. Aucun cas n’a été détecté depuis deux jours. Les restaurants, les salons, les commerces peuvent de nouveau accueillir des clients. Le périmètre de déplacement passe de cinq à 25 kilomètres. Daniel Andrews a évoqué une journée « pleine d’émotion ». « C’est une année difficile, les habitants du Victoria ont beaucoup donné et je suis fier de chacun d’entre eux », a-t-il déclaré. Les frontières entre le Victoria et les autres États demeurent fermées. Un nouvel assouplissement est attendu pour le 8 novembre.

©afp