Maxime Grousset : son retour aux sources

QUADRUPLE CHAMPION Dans une salle du CTOS, lundi 18 août, les curieux ont pu soupeser et admirer les quatre médailles flambant neuves : deux en or, une en argent et une en bronze. Maxime Grousset vient de les ramener des championnats du monde de natation 2025, qui se sont déroulés du 11 juillet au 3 août à Singapour. Une collection qui fait oublier la déception des Jeux olympiques de Paris, où il a tout de même obtenu le bronze au relais 4 x 100 mètres 4 nages messieurs. « Je pensais être prêt pour les Jeux, mais finalement, je ne l’étais pas et je ne m’en suis pas rendu compte, a raconté l’athlète de 26 ans. Depuis, j’ai fait un gros travail psychologique et physique. J’ai enlevé des entraînements et j’ai rajouté des choses plus spécifiques au niveau de la musculation. C’est plus dans la tête que ça a joué. » Et quand on l’interroge sur sa technique, notamment son mouvement aérien, il plaisante : « Je suis le seul Cagou qui vole ». LE PETIT ÉCART Le Calédonien a hésité à délivrer une anecdote sur ses Mondiaux avant de balancer un secret presque honteux. « La veille de ma finale, je suis rentré assez tard, j’avais faim, et du coup je me suis commandé un petit McDo. Mais je ne l’ai pas dit à mon coach. Je l’ai dit après. » La pilule est passée, grâce à la médaille d’or.

SE RESSOURCER Après les Mondiaux, Maxime Grousset est parti en vacances. Première destination : Bali. Une destination loin des bassins. « Je crois m’éloigner un petit peu de la natation, mais tous les jours, j’ai surfé et j’ai ramé comme un fou. Et j’avais mal aux bras, plus qu’en nageant », s’amuse le jeune vacancier. Étape suivante, la Nouvelle-Calédonie pour « reprendre de l’énergie, se ressourcer, revoir la famille ». Au programme : amis, famille, surf et pêche. « Revenir sur ses terres, ça fait toujours du bien. La dernière fois que je suis revenu en Nouvelle-Calédonie, l’année d’après, j’étais champion du monde. » ENRACINÉ EN NOUVELLE-CALÉDONIE Lorsqu’il est arrivé au CTOS, où il a reçu la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif ainsi que les trophées de l’athlète des mois de juin et de juillet, Maxime Grousset est apparu dans son costume local : tee-shirt, short et claquettes.