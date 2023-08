Maxime Grousset champion du monde du 100 m papillon

Le Calédonien Maxime Grousset a remporté la médaille d’or sur le 100 m papillon au Japon, samedi 29 juillet. Cette victoire lui offre une troisième récompense (après deux bronze au 100 m nage libre et au 50 m papillon) et surtout son premier titre mondial. Le nageur de 24 ans s’est imposé en 50 secondes et 14 centièmes dans le bassin de Fukuoka. Il améliore ainsi son propre record de France, obtenu à Rennes lors des championnats de France (50 secondes et 61 centièmes).