Maxime Grousset, champion d’Europe

Le nageur calédonien a été sacré sur le 100 m nage libre en petit bassin, dimanche 10 décembre en Roumanie, aux championnats d’Europe. Il s’est imposé en 45 secondes et 46 centièmes devant l’Italien Alessandro Miressi et le Roumain David Popovici. Maxime Grousset avait aussi remporté le bronze au 100 m papillon et l’argent au 50 m papillon.