Comme chaque année, les étals des magasins se vident peu à peu de leurs fruits et légumes locaux entraînant une hausse des prix. La météo est souvent en cause, surtout cette année avec les fortes pluies, mais pas seulement.

La saison des pluies n’est pas vraiment la saison idéale pour l’agriculture. Les excès d’eau se traduisent bien souvent par des pertes de récoltes. Sans même parler des pluies diluviennes de la dépression Lucas, on a pu le voir encore récemment avec des images de melons pourrissant dans les champs. La saison est particulièrement peu propice à la culture des légumes-feuilles, comme les salades. Le mécanisme des prix est relativement simple et obéit à loi du marché : plus les produits sont rares et plus ils sont chers. Les difficultés climatiques saisonnières sont un des facteurs clefs qui permettent d’expliquer ces importantes variations de prix. On est toutefois loin du compte puisque l’Agence rurale, créée en 2018, est en charge de gérer les quotas d’importations pour pallier le manque de production locale. En théorie, ce système devrait donc contenir les variations.

Un système compliqué et des dysfonctionnements

Il faut entrer davantage dans le détail du système pour en comprendre les dysfonctionnements. Il est tout d’abord utile de savoir qu’à partir du moment où il y a une production locale, les grossistes et les distributeurs sont poussés à la privilégier au travers du mécanisme de quotas d’importation. Pour les déterminer, l’Agence rurale dispose de déclarations des agriculteurs concernant leurs prévisions de récolte. C’est là que les choses se compliquent. Si les déclarations ne correspondent pas à la réalité, il existe un risque de pénurie et donc une flambée des prix. Cela a par exemple été le cas au mois de novembre avec l’augmentation du prix des légumes de 12,6 %. « Un gros producteur n’a pas pu planter, explique Richard Nguyen, chargé de mission à l’Agence rurale, et les autres n’ont pas pu compenser le volume manquant. Cela a entraîné une hausse des prix ».