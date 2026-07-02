Matthew et Hunter : « Tout le monde aurait à gagner à trouver une solution négociée »

DNC : Pourquoi ces îlots sont-ils si importants pour le Vanuatu ?

Géraldine Giraudeau : Les espaces terrestres, même de formation très réduite, comme les îlots, sont toujours importants pour les États. Les différends de souveraineté sont très sensibles. Cela est d’autant plus vrai qu’avec l’application du droit international de la mer, tel qu’il a été codifié et développé dans la convention de Montego Bay de 1982, les États côtiers projettent des droits souve- rains, principalement liés à l’exploration et à l’exploitation des ressources, sur les zones économiques exclusives (ZEE), c’est-à-dire sur des espaces maritimes qui peuvent aller jusqu’à 200 milles nautiques des lignes de base. Autour des îlots Matthew et Hunter, il existe donc des espaces maritimes qui constituent un enjeu crucial économique et stratégique.

D’un point de vue strictement juridique, la qualification de Matthew et Hunter comme des « îles » plutôt que comme des « rochers » – qui ne pourraient pas générer de ZEE – pourrait être questionnée, mais comme cela n’est discuté ni par Port-Vila ni par Paris, le débat juridique ne situe pas là.

En outre, le Vanuatu, depuis son indépendance en 1980 et la revendication de sa souveraineté sur Matthew et Hunter, a invoqué des liens culturels coutumiers forts avec les îlots, en se basant notamment sur les traditions des populations du sud de l’archipel.

Le Vanuatu (…) a invoqué des liens culturels coutumiers forts avec avec les îlots en se basant notamment sur les traditions des populations du sud de l’archipel.

Et pour la France ?

La France y trouve également un intérêt stratégique évident. Elle les inclut dans son territoire, dans le parc naturel de la mer de Corail et les scientifiques soulignent leur biodiversité rare. Depuis la perspective française, ces îlots projettent environ un cinquième de la ZEE de la Nouvelle-Calédonie (d’une dimension totale de 1,2 million de km2). Le différend empêche le tracé conventionnel de la frontière maritime de la ZEE entre la France et le Vanuatu, un blocage qui prend d’autant plus d’importance à la lumière des tensions actuelles dans la zone indopacifique.

Aussi, par ricochet, il a eu pour effet de suspendre l’examen de la demande d’extension du plateau continental, au-delà des 200 milles marins, à l’est de la Nouvelle-Calédonie, devant la Commission des limites du plateau continental (CLPC) en charge d’énoncer les recommandations appropriées. En outre, le différend a des répercussions en interne dans un contexte où l’avenir institu- tionnel de la Nouvelle-Calédonie est encore source de tensions.