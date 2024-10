Matignon reprend la main

Du haut de la tribune de l’Assemblée nationale, Michel Barnier est affirmatif dans sa déclaration de politique générale prononcée le mardi 1er. Le travail dédié à la reconstruction économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’à la recherche d’un consensus politique sur son avenir institutionnel « sera conduit dans le respect des convictions de chacun, de la diversité du peuple calédonien et des principes démocratiques ». Et « je m’y emploierai personnellement », a appuyé le locataire de Matignon.

Parce que la gestion des enjeux calédoniens doit être garantie dans la durée, les discussions, à Paris comme en Nouvelle- Calédonie, sont en outre « désormais soutenues par une délégation interministérielle placée auprès du Premier ministre et du ministre chargé des Outre-mer ». François-Noël Buffet sera d’ailleurs sur le territoire du mercredi 16 au vendredi 18 octobre. La volonté de Michel Barnier est claire et les échos parisiens sont unanimes. Piloté avant la dissolution par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin en lien direct avec le président de la République Emmanuel Macron, le dossier calédonien avec le poids de l’histoire et ses subtilités politiques revient maintenant au Premier ministre.

Le terme de reprise en main n’est pas excessif. Cette configuration est loin d’être inédite, puisque d’anciens chefs de l’exécutif tels que Manuel Valls ou Édouard Philippe, alors respectivement socialiste et macroniste, avaient privilégié l’échange direct avec les élus de la Nouvelle-Calédonie. D’ailleurs, tandis que les tensions amplifiaient, ces deux personnalités ainsi que Jean-Marc Ayrault avaient demandé, fin avril et début mai, en audition à l’Assemblée nationale, un retour des questions calédoniennes dans le giron de Matignon.