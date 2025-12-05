Marjorie Pouyé : le dépassement par le football

Derrière la discrétion qu’elle laisse paraître au premier abord, Marjorie Pouyé est une travailleuse passionnée. L’ancienne footballeuse de 34 ans, engagée aujourd’hui au sein de la FCF, Fédération calédonienne de football, a une conviction : « Le football peut faire changer les choses. »

« UNE HISTOIRE DE FAMILLE »

Originaire de Ponérihouen, elle touche très tôt au ballon rond. En 1991, année de sa naissance, ses parents fondent, avec d’autres habitants de la commune, le Sporting Club Ponérihouen. Avec ses cinq grands frères, Marjorie « baigne dans le football ». « Chaque semaine, j’avais entraînement et tous les week-ends, j’étais sur les terrains à jouer, raconte-t-elle. C’est une histoire de famille. »

En 2007, âgée de 16 ans, elle participe aux Jeux du Pacifique aux Samoa. Son premier voyage hors du territoire. « Un beau cadeau que me rendait le football », glisse-t-elle. Suivront ensuite les Jeux du Pacifique de 2011, en Nouvelle-Calédonie, puis ceux de 2015, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Entre-temps, en 2012, elle s’envole pour la Métropole, afin de pour- suivre sa licence Staps, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Là-bas, le mal du pays se fait sentir. Elle abandonne un temps le football. « Je n’arrivais pas à m’adapter. Les mentalités étaient trop différentes de la mienne. Il y avait énormément de concurrence. Je ne retrouvais pas la solidarité et l’esprit de partage que l’on a chez nous. Je pense que je n’avais pas le profil pour percer. »

De retour sur le territoire, elle devient éducatrice sportive pour la mairie de Nouméa, puis ambulancière, durant quatre ans. « J’avais besoin de faire une coupure », admet-elle.

La reconnexion avec le football se fait en 2018. Elle se renseigne sur les formations proposées par la FCF et passe son BMF, brevet de monitrice de football. En 2020, elle devient animatrice technique provinciale pour la zone nord-est. Sa mission ? Dynamiser le football dans cette région, tout en formant les éducateurs des différentes communes.

Durant cette période, son « plus gros challenge » a été de favoriser l’émergence de clubs pour les enfants. « Sur la côte Est, ce sont surtout les adultes qui font du football. Or, pour qu’un club vive longtemps, il faut qu’il y ait des enfants, afin qu’ils puissent prendre la suite », explique-t-elle.

En avril 2024, une nouvelle opportunité s’offre à elle : travailler en tant que responsable de la « responsabilité sociale » au sein de la FCF. Un poste « vaste », qui implique de « nombreuses missions », dont celle de former les éducateurs du territoire à des programmes socio-éducatifs, créés par l’OFC (Oceania Football Confederation) ou la Fifa (Fédération internationale de football association), à destina- tion des enfants. « L’idée, c’est d’apporter des valeurs de discipline, de résilience et de confiance en soi », indique-t-elle.