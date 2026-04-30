Marine Le Pen pense au nickel et à l’Europe

Dans une tribune publiée mardi 28 avril dans Le Figaro, la présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale, invite l’Union européenne à sortir de sa torpeur et à définir avec les élus calédoniens sortants des élections provinciales, un cadre d’approvisionnement sécurisé en nickel de qualité. Il s’agit, pour elle, du seul grand gisement à la portée de l’UE capable d’assurer la souveraineté de ses pays membres. Dans le contexte géopolitique actuel, « sans approvisionnement souverain et sécurisé, c’est l’existence même de notre modèle économique et social qui est menacé », estime Marine Le Pen.