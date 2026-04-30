Marine Le Pen pense au nickel et à l’Europe

Dans une tribune publiée mardi 28 avril dans Le Figaro, la présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale, invite l’Union européenne à sortir de sa torpeur et à définir avec les élus calédoniens sortants des élections provinciales, un cadre d’approvisionnement sécurisé en nickel de qualité. Il s’agit, pour elle, du seul grand gisement à la portée de l’UE capable d’assurer la souveraineté de ses pays membres. Dans le contexte géopolitique actuel, « sans approvisionnement souverain et sécurisé, c’est l’existence même de notre modèle économique et social qui est menacé », estime Marine Le Pen.
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