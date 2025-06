Marie Moles Delgado : « Il est capital de travailler en amont, sur le renseignement »

DNC : Plus d’une demi-tonne de cocaïne vient d’être interceptée dans le Pacifique avec le concours de vos services. Comment qualifieriez-vous cette opération ?

Marie Moles Delgado : C’est une première de cette envergure, à l’échelle des États et des territoires du Pacifique : l’opération concerne l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle- Calédonie, la Polynésie et les États-Unis, mais aussi, dans une autre partie du monde, la Jamaïque. Cette action est le résultat d’une politique en matière de coopération menée depuis plusieurs années par Benoît Godart [ex-directeur régional des douanes], toutes les équipes et moi-même, qui vise à renforcer l’échange d’informations avec nos homologues australiens, néo-zélandais, américains… Cette collaboration technique, opérationnelle et institutionnelle a créé une relation de confiance et de proximité très utile dans ce type d’affaire relativement sensible. Sa durée – deux mois – représente en outre un vrai challenge.

Cette technique du « rip off », qui consiste à dissimuler la drogue dans des marchandises légales, complique-t-elle le travail des douaniers ?

Toutes les nouvelles techniques de dissimulation rendent notre métier compliqué, mais elles en font aussi le sel. L’analyse de risque, les techniques de ciblage et le renseignement vont nous permettre d’identifier, dans un flux licite, les conteneurs qui ont pu être contaminés. Il peut y avoir un risque de porosité et de complicité dans certaines enceintes portuaires traversées, ce qui peut compliquer notre action. Toutefois, ces méthodes de travail sont éprouvées, elles sont utilisées au sein de l’Union européenne et dans bien d’autres territoires.

Le volume saisi est important. Quelle en est la signification ? Le trafic est-il de plus en plus massif dans le Pacifique ?

L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont des marchés de destination de stupéfiants, qu’il s’agisse de la cocaïne ou des drogues de synthèse. Au niveau international, l’augmentation de la production, notamment de cocaïne en Amérique du Sud, favorise un afflux vers les zones de consommation finale. La Nouvelle-Calédonie n’est pas une de ces zones, c’est important de le dire.