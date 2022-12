À l’ASPTT, l’équipe est plus qu’une équipe. « Une famille », aiment à dire ceux qui en font partie. « C’est un groupe qui se construit depuis de nombreuses années. On se voit souvent en dehors, on a toujours plaisir à être ensemble. »

Matthieu Wassin, le gardien, y voit la raison principale de la réussite du club, qui a tout gagné au cours des deux dernières saisons. Et si cette cohésion existe, « c’est un peu grâce à Marcel », capitaine depuis 2017. « Il n’abandonne jamais. Il sait toujours remotiver l’équipe quand on traverse des moments difficiles », sur le terrain comme en dehors.

« Je me repose beaucoup sur Marcel. Pour moi c’est un bras droit. Pour l’équipe, c’est notre poteau central », confirme Michel Wassin, père de Matthieu et entraîneur de l’équipe.

À son arrivée, en 2015, la case de l’ASPTT était en pleine reconstruction. « Il fallait bâtir une nouvelle ossature avec de la rigueur et de la discipline, en gardant la philosophie collective du club. J’avais besoin d’un meneur. » Il connaissait les qualités de Marcel, lui qui avait été son premier entraîneur chez les poussins de l’AS Lössi. « C’est un garçon formidable, je savais que je pouvais lui faire confiance. C’est une chance d’avoir un bonhomme comme ça dans son équipe. »

Marcel est devenu capitaine à 24 ans, trois ans après son arrivée au club et sa découverte du futsal.

©OFC