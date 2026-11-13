Manuel Valls : « Ne pas faire évoluer la Constitution nous conduirait à une impasse »

Vous rendez hommage dans votre livre « aux présidents de la République et aux Premiers ministres qui ont compris quelque chose » aux outre-mer, en citant Charles de Gaulle, François Mitterrand, Michel Rocard, Jacques Chirac et François Hollande mais en omettant Emmanuel Macron, dont vous avez été le ministre d’État. Est-ce à dire qu’il n’a « rien compris » ?

Je pense qu’il n’a pas compris grand-chose. Je rends grâce quand même au président de la République actuel d’avoir trouvé les gestes et les mots lors de son premier déplacement à Ouvéa, en mai 2018. Mais tout cela s’est, comme dans beaucoup de domaines, totalement évaporé. J’ai essayé de comprendre pourquoi il y a eu cette rupture politique, sentimentale et électorale avec nos concitoyens des outre-mer. Je pense qu’ils ont eu le sentiment qu’il ne les comprenait pas, qu’il n’était pas capable de s’adresser à eux. Il connaît l’histoire, mais la profondeur et la sensibilité de l’histoire lui échappent.

Vous développez l’idée de la démétropolisation, en considérant que la départementalisation a fait son temps, qu’il est temps de tourner la page de l’identité législative et de la tutelle. Comment passe-t-on de la départementalisation à la démétropolisation ?

Sans nier l’apport incroyable qu’a représenté la départementalisation [de la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et la Guyane] en 1946, en termes de rattrapage économique, social, éducatif et sanitaire, le modèle, qui était au fond celui de l’« égalité réelle », est épuisé. La démétropolisation, c’est une vraie rupture. Que ce soit sous la forme du statu quo, de l’autonomie ou de l’État associé, le choix qui doit être fait par la France s’appuie sur un premier principe, l’exercice de nos compétences régaliennes, mais, deuxième principe, nous sortons du régime de la tutelle administrative qu’on exerce de manière tatillonne pour permettre à ces territoires de maîtriser leur destin par eux-mêmes, pour eux-mêmes et dans leur espace régional. Sinon, on alimentera tous les réflexes néo-indépendantistes.

Si vous faites la somme des indépendantistes du FLNKS et de l’UNI, de l’Éveil océanien et des voix recueillies par les listes de Philippe Dunoyer, de Walles Kotra et de Faire pays, le projet Deva est majoritaire

C’est un peu la République à la carte ?

C’est la République à la carte. Je n’utilise pas le mot « fédéral » mais, de fait, nous sommes déjà un État fédéral, qui ne contient que deux États pour le moment : la France et la Nouvelle-Calédonie. Et si nous avions été jusqu’au bout avec [l’accord de] Bougival, c’était en quelque sorte l’officialisation d’un État fédéral. Ce que je propose, c’est, en gardant les articles 73 et 74 de la Constitution, d’y lier un autre article qui permette d’intégrer ces demandes, ces aspirations à l’autonomie de certains territoires ultramarins. Je précise que ce projet, c’est pour les outre-mer, pas pour l’Hexagone, et ce n’est pas pour la Corse.