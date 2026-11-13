Manuel Valls : « Ne pas faire évoluer la Constitution nous conduirait à une impasse »

L’ancien ministre d’État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls, vient de publier Les Outre-mer : Urgence. Dans cet ouvrage, il dresse un sombre diagnostic de la situation des territoires ultramarins et déplore l’absence de stratégie de l’État à la mesure des enjeux économiques, sociaux et géopolitiques. Pour que la France garde son influence, il faut « tout changer pour ne rien perdre », plaide-t-il.
DNC : Vous dites « si nous ne changeons pas radicalement de cap [envers les outre-mer], nous allons les perdre ». D’abord, qui est ce « nous » ? Y a-t-il encore un cap ?
Manuel Valls : Le risque est pour la France, qui tire toujours son statut de puissance mondiale, bien sûr de l’histoire, mais aussi de sa présence, à travers ses territoires ultramarins, sur trois océans et cinq continents. Quand je dis qu’on peut tout perdre, ce n’est pas forcément pour annoncer le largage ou l’indépendance de ces territoires, c’est beaucoup plus pernicieux. Pour les Antilles, c’est une dérive qui les amène à passer, sous des formes diverses, sous contrôle des narcotrafics. La circulation des armes, le nombre de morts violentes, le fait que la moitié de la cocaïne saisie en France l’est aux Antilles, la puissance des cartels d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, la corruption endémique s’enracinent de manière vertigineuse.
Si l’État, de plus en plus faible, n’a pas de cap et pas de stratégie, les territoires qui sont à des milliers de kilomètres seront attirés d’une manière ou d’une autre par les sirènes d’autres puissances. Le sentiment d’absence de considération, d’une forme de mépris ou de paternalisme de l’État, qui n’a plus les moyens d’avant par ailleurs, conjugué à l’attraction que peuvent exercer certaines puissances, comme la Chine dans le Pacifique ou les États-Unis dans les Caraïbes, risque de les détourner d’un pays qui ne leur parle plus. Est-ce qu’on veut les garder ou est-ce qu’on veut les perdre ? Si on veut les garder, ce qui est mon souhait, alors il faut une stratégie.
Vous rendez hommage dans votre livre « aux présidents de la République et aux Premiers ministres qui ont compris quelque chose » aux outre-mer, en citant Charles de Gaulle, François Mitterrand, Michel Rocard, Jacques Chirac et François Hollande mais en omettant Emmanuel Macron, dont vous avez été le ministre d’État. Est-ce à dire qu’il n’a « rien compris » ?
Je pense qu’il n’a pas compris grand-chose. Je rends grâce quand même au président de la République actuel d’avoir trouvé les gestes et les mots lors de son premier déplacement à Ouvéa, en mai 2018. Mais tout cela s’est, comme dans beaucoup de domaines, totalement évaporé. J’ai essayé de comprendre pourquoi il y a eu cette rupture politique, sentimentale et électorale avec nos concitoyens des outre-mer. Je pense qu’ils ont eu le sentiment qu’il ne les comprenait pas, qu’il n’était pas capable de s’adresser à eux. Il connaît l’histoire, mais la profondeur et la sensibilité de l’histoire lui échappent.
Vous développez l’idée de la démétropolisation, en considérant que la départementalisation a fait son temps, qu’il est temps de tourner la page de l’identité législative et de la tutelle. Comment passe-t-on de la départementalisation à la démétropolisation ?
Sans nier l’apport incroyable qu’a représenté la départementalisation [de la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et la Guyane] en 1946, en termes de rattrapage économique, social, éducatif et sanitaire, le modèle, qui était au fond celui de l’« égalité réelle », est épuisé. La démétropolisation, c’est une vraie rupture. Que ce soit sous la forme du statu quo, de l’autonomie ou de l’État associé, le choix qui doit être fait par la France s’appuie sur un premier principe, l’exercice de nos compétences régaliennes, mais, deuxième principe, nous sortons du régime de la tutelle administrative qu’on exerce de manière tatillonne pour permettre à ces territoires de maîtriser leur destin par eux-mêmes, pour eux-mêmes et dans leur espace régional. Sinon, on alimentera tous les réflexes néo-indépendantistes.
Si vous faites la somme des indépendantistes du FLNKS et de l’UNI, de l’Éveil océanien et des voix recueillies par les listes de Philippe Dunoyer, de Walles Kotra et de Faire pays, le projet Deva est majoritaire
C’est un peu la République à la carte ?
C’est la République à la carte. Je n’utilise pas le mot « fédéral » mais, de fait, nous sommes déjà un État fédéral, qui ne contient que deux États pour le moment : la France et la Nouvelle-Calédonie. Et si nous avions été jusqu’au bout avec [l’accord de] Bougival, c’était en quelque sorte l’officialisation d’un État fédéral. Ce que je propose, c’est, en gardant les articles 73 et 74 de la Constitution, d’y lier un autre article qui permette d’intégrer ces demandes, ces aspirations à l’autonomie de certains territoires ultramarins. Je précise que ce projet, c’est pour les outre-mer, pas pour l’Hexagone, et ce n’est pas pour la Corse.
Pour la Nouvelle-Calédonie, vous restez fidèle au principe de l’État associé que vous avez promu à Deva et à Bougival. Pourquoi ce qui n’a pas fait consensus hier le ferait-il demain ?
Mais quelle est l’alternative ? Les élections provinciales de juin ont encore démontré l’existence de deux blocs. Toutefois, si vous faites la somme des indépendantistes du FLNKS et de l’UNI, de l’Éveil océanien et des voix recueillies par les listes de Philippe Dunoyer, de Walles Kotra et de Faire pays, le projet Deva est majoritaire. En effet, il y a les deux blocs, avec des divisions au sein de chacun d’entre eux, mais il y a aussi des convergences possibles.
La priorité est aujourd’hui à la reconstruction économique et sociale, dans l’attente angoissée et angoissante de ce que donnera l’élection présidentielle, mais aussi à la recherche d’une solution institutionnelle parce que, à un moment, le hors sol ne suffira pas. Les travaux de ces dernières années, en l’occurrence les projets de Deva et de Bougival, sont toujours sur la table. Il y a des tuilages possibles. Ce que je crains, c’est que le statu quo nous fasse reculer et que certains attendent soit la main dure de Paris, la victoire de madame Le Pen, et que d’autres pensent que le temps, c’est-à-dire la démographie et la violence coloniale, permettra l’indépendance.
Proposer aux Français qu’ils s’expriment avant tout accord sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie pose un premier problème
Vous soulevez l’obstacle constitutionnel auquel se heurte le statut d’État associé et vous précisez qu’« une révision constitutionnelle est donc nécessaire ». Qu’est-ce que cela implique ?
Je suis bien conscient que toute réforme constitutionnelle comporte sa part de risque. Pour la Nouvelle-Calédonie, il faut écrire l’après-Nouméa, or il n’est toujours pas écrit. Mais l’élection présidentielle et, surtout, la prise de conscience de l’enjeu géopolitique que représente cette France des océans, devraient conduire les candidats à l’élection présidentielle et les parlementaires à accepter ces évolutions. Car rien ne serait pire que l’impasse. Or ne pas faire évoluer la Constitution, d’abord sur la Nouvelle-Calédonie mais aussi sur l’ensemble des outre-mer, nous conduirait à une impasse, et l’impasse est porteuse de risques majeurs.
Que pensez-vous de la proposition de Jean- Luc Mélenchon, s’il était élu président de la République, d’organiser dès 2027 un référendum national, en préalable à tout accord local, pour instaurer l’indépendance de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie ?
L’idée qu’à un moment le peuple français, dans son ensemble, confirme les accords passés entre les forces politiques de ces territoires ne me poserait pas de problème. C’est ce que Michel Rocard avait voulu en 1988, à la demande, d’ailleurs, de Jean-Marie Tjibaou. Mais ce n’est pas ce que propose monsieur Mélenchon. Proposer aux Français qu’ils s’expriment avant tout accord sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie pose un premier problème, d’abord, aux indépendantistes : ce n’est plus eux qui ont la maîtrise de leur destin. On est en contradiction totale avec la notion même de peuple kanak et d’autodétermination. C’est pour ça que je ne comprends pas cette proposition.
Elle peut par ailleurs provoquer des effets contradictoires. À la fois renforcer la volonté de garder à tout prix ce territoire à la France, en évacuant la notion d’autodétermination. Elle peut aussi alimenter la tentation du largage, parce que, pour une partie de l’opinion, « ça coûte trop cher ». Avec une proposition de cette nature, on crée les pires conditions pour l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. L’idée de Deva et de Bougival, c’était aussi de sortir des référendums couperets. Or, là, en le portant au niveau national, c’est un couperet pour tout le monde, aux conséquences potentiellement dévastatrices.
Propos recueillis à Paris par Patrick Roger