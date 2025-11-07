Manon Faivre, le rodéo au féminin

Les chevaux, Manon s’y connaît. Originaire de Pouembout, la jeune femme de 30 ans a « grandi là-dedans », entre exploitations agricoles, élevage et paysages de Brousse. Enfant, l’envie de pratiquer le rodéo lui vient donc naturellement. « En allant dans les foires, je trouvais cela super. Je savais que j’allais essayer un jour », assure-t-elle.

Début août, elle saute le pas, à l’occasion d’une formation organisée par l’association des rodéo men de Moindou et animée par des professionnels venant d’Australie. Une première sur le territoire. « Je me suis dit : quoi de mieux que de commencer avec des personnes compétentes, avec lesquelles je serais cadrée ! » L’expérience lui plaît, et seulement deux semaines plus tard, elle participe au rodéo de la foire de Bourail. Si elle était « un peu stressée » lors de sa première montée pendant la formation, « là, je n’avais pas peur, car je savais désormais comment fonctionnait un cheval [sauvage] », raconte-t-elle.

« SENSATION DE FORCE »

Lors de cette première compétition, Manon ne dépasse pas les huit secondes ‒ temps requis afin d’obtenir un score par le jury ‒, mais elle fait le plein d’adrénaline, précisément ce qu’elle préfère avec le rodéo. « Quand tu es sur la bête, tu as une sensation de force », décrit-elle.

Elle enchaîne ensuite avec les foires de Pouembout et de Koumac, au mois de septembre, puis participe plus récemment à la Fête du bœuf, à Païta. Evènement durant lequel elle arrive à la quatrième place de la compétition, dépassant pour la première fois la barrière des huit secondes.

Une petite récompense bien méritée après des semaines d’entraînement. Car elle l’avoue, « le rodéo, c’est un joli spectacle, mais ce n’est pas un sport facile ». Pour s’améliorer dans sa pratique, elle s’exerce chaque soir. « Mon conjoint m’a construit un chevalet, ce qui me permet de pratiquer les bons mouvements à réaliser ». Ces mouvements rapportent des points au rodéo men, s’il arrive à les réaliser sur le cheval durant sa prestation. « D’où l’importance de les pratiquer souvent, afin que ça devienne instinctif », explique-t-elle.