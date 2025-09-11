Manifestations à Thio et devant l’université

Après une manifestation organisée à Thio, le 5 septembre, contre la fermeture du collège Francis-Rougé, une délégation formée de parents d’élèves, d’anciens élèves et de membres du corps enseignant s’est à nouveau mobilisée, mercredi 10 septembre, devant l’université de la Nouvelle-Calédonie, à Nouville. L’objectif était de sensibiliser les élus afin qu’ils reconsidèrent leur décision quant à l’avenir de l’établissement.
