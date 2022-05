Dans tous les départements et collectivités d’outre-mer, hormis celles du Pacifique, la candidate du Rassemblement national a devancé le président sortant au second tour avec des résultats bien plus élevés qu’au niveau national (41,6 %).

Marine Le Pen réalise son meilleur score en Guadeloupe (69,6 %, + 44 points par rapport à 2017), s’impose en Martinique (60,8 %, + 38 points), en Guyane (60,7 %, + 25 points) ou encore dans l’océan Indien, à La Réunion (59,6 %, + 20 points) et à Mayotte (59,1 %), qui l’avait déjà portée au premier tour. Elle arrive en tête dans les territoires qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon. L’appel de la France insoumise de ne pas donner de voix à l’extrême droite n’a pas été entendu et le vote contestataire contre le pouvoir s’est exprimé à plein régime.

Colère

À la poussée de l’extrême droite des dernières années (Marine Le Pen était en tête au premier tour en 2017 dans ces territoires et avait fait des scores historiques aux européennes en 2019) s’est ajouté, plus récemment, le vaste mouvement contre l’obligation vaccinale et le pass sanitaire dans les Antilles ainsi que la colère sociale des Gilets jaunes, par exemple à La Réunion. Marine Le Pen a fait du pouvoir d’achat l’axe fort de sa campagne et consacré une partie de son programme à ces territoires, les plus pauvres de France, touchés par la vie chère et le chômage des jeunes. Elle a particulièrement soigné ses messages envers « cette France oubliée » durant l’entre-deux-tours.

Macron dans le Pacifique