Maisons brûlées, vandalisées : « J’ai cru que c’était mon dernier jour »

Si aucun compte officiel n’est établi, plusieurs dizaines de logements semblent avoir été visés par des émeutiers depuis le 13 mai. Hébergées par leurs proches, des victimes témoignent de leurs traumatismes et de la difficulté d’envisager l’avenir.

Avant les émeutes, Marco* ne s’était « jamais senti menacé ». Habitant de Kaméré depuis 10 ans, « bien intégré » dans le quartier, il n’avait pas imaginé être contraint de le fuir. « Une bande est arrivée vers 19 heures, elle a investi une grande maison en bois et a foutu le feu. À partir de là, ça a été la panique. Ça a vrillé. »

Marco a fait partie des 35 habitants évacués par le GIGN puis exfiltrés par bateau par des particuliers, dans la nuit du 24 au 25 mai. Il est retourné sur place dès le lendemain pour constater que son logement, pillé, vandalisé, était devenu inhabitable. Depuis, il est hébergé par des proches, une solution très temporaire. « Il faut qu’on se stabilise, donc on cherche désespérément un loge- ment. On n’a pas de nouvelles des assurances. Du côté de la mairie et de la province, il y a une écoute, mais ça s’arrête là. »

Malgré le soutien « massif » des voisins, il n’imagine pas retourner à Kaméré dans l’immédiat. « On aime beaucoup ce quartier, on ne fait pas un rejet. On est juste choqués. On a besoin d’attendre que le pays digère ce qui lui est arrivé. On se sent moins à l’aise, même si on sait que c’est une minorité de tarés qui ont profité de la situation. » À Kaméré, plusieurs maisons ont été incendiées, dont celle d’un couple et son enfant de deux mois qui, dans un « désarroi total », a pris la décision de quitter la Nouvelle-Calédonie.