LE HAUT NIVEAU À MOINDRE COÛT

Puisque la performance coûte cher, la ligue a choisi de se concentrer sur la vitesse et de délaisser le bloc et la difficulté, les deux autres disciplines de l’escalade. La vitesse se pratique sur un mur de 15 mètres de hauteur, identique partout dans le monde. « On peut se comparer aux autres sans avoir à se déplacer à l’étranger », explique Philippe Bocquet. Et si on le fait, « il faut cibler les bonnes compétitions et ne pas se déplacer pour des médailles en chocolat ». La priorité est donnée aux championnats de France, d’Europe et du monde. La ligue dispose d’un budget total de 70 millions de francs par an, issus « à 90 % » des tarifs du mur d’escalade de Magenta, ce qui lui permet d’employer sept salariés, dont les dernières pièces du puzzle : deux entraîneurs de très haut niveau.

On connaît Bassa Mawem, attiré en Nouvelle- Calédonie en 2016, qui tentera une dernière fois de décrocher l’or olympique à Paris l’an prochain. On connaît moins Esther Bruckner. Celle qui a signé un record du monde en 2012 sous les couleurs de l’équipe de France (8 »32) a rejoint Nouméa l’année dernière, quittant ses fonctions d’entraîneuse nationale. « J’étais un peu en froid avec la Fédé… Bassa m’a appelée. Je m’étais déjà renseignée en 2016, quand il avait été pris sur le poste, donc j’ai sauté sur l’occasion ! » Elle aura notamment pour mission de s’occuper des filles, ultra-minoritaires dans le groupe de haut niveau.

« Le management de Bassa n’est pas forcément tourné vers les filles. Elles ont parfois besoin de plus de patience et de diplomatie pour s’intégrer dans un groupe. Et par mon parcours, je vais leur montrer qu’elles peuvent faire de grandes choses, que tout est possible. » L’objectif est ambitieux. « On vise les Jeux olympiques 2028 », qui auront lieu à Los Angeles. Il semble réaliste, au vu des performances comme celles de Paco Lehmann, qui a signé un record de France U16 l’an passé (6 »29), ou de Yann Le Clercq de Lannoy fin mars (5 »48). « Tout dépendra d’eux, estime Esther Bruckner. S’ils continuent à s’entraîner comme aujourd’hui, de grandes possibilités s’ouvriront à eux. »