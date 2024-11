Mais au fait, c’est quoi la French Tech ?

Aurore Keppler manage la French Tech Nouvelle-Calédonie qui regroupe une cinquantaine de membres : entreprises innovantes, contributeurs et financeurs publics et privés. (© A.-C.P.)

Le label, créé dans l’Hexagone en 2013 et implanté en Nouvelle-Calédonie en 2020, regroupe des entreprises qui développent des innovations technologiques dans différents domaines : agriculture, santé, environnement… Un secteur à potentiel pour le territoire. Explications.

♦ RÉSEAU

L’organisation, mercredi 16 et jeudi 17 octobre, de la deuxième édition des Outre-mer Tech French Days au Château Royal, à Nouméa, qui s’est conclue par la visite du ministre François-Noël Buffet, a mis en avant le rôle joué par la French Tech Nouvelle-Calédonie, membre de la communauté nationale créée par l’État il y a onze ans afin de soutenir les start-up. Leur valorisation à l’international est une des priorités, d’où les nombreux anglicismes utilisés par les professionnels de la tech. Le label, lui, est bien français : un coq rouge. « C’est une marque, une identité, indique Aurore Klepper, manager de la French Tech Nouvelle-Calédonie. Nous avons tous le même logo pour un seul et même réseau. » C’est le point fort du mouvement : faciliter les connexions entre ses membres. « Quand on va dans d’autres pays chercher des marchés, le réseau French Tech donne de la visibilité, une reconnaissance. »

♦ NOUVEAUTÉ

Le moteur de ces entrepreneurs ? L’innovation. Et ce, dans tous les secteurs (numérique, agriculture, économie bleue, transport, environnement, social, etc.) et sur l’ensemble du territoire, en Brousse et dans les Îles. Le programme Tremplin, qui donne accès à une bourse et un an d’incubation, s’adresse aux personnes situées en dehors du bassin du Grand Nouméa. La Drehu Danièle Atti, lauréate il y a trois semaines, ambitionne d’utiliser les fruits et légumes de Lifou dans les cantines scolaires grâce à un procédé logis- tique novateur. « C’est le genre de démarche qu’il faut encourager, cela apporte des opportunités économiques et peut répondre à des problématiques », considère Aurore Klepper. Et, en cas de réussite, « être dupliqué dans d’autres pays ». Agrilogic développe, par exemple, des solutions pour la culture horssol, comme une gouttière hydroponique, brevetée, que la société exporte. « Ils sont implantés à La Réunion, ont fait des missions à Singapour, se déploient dans l’Hexagone et ont du potentiel dans d’autres pays. »

♦ DYNAMIQUE

La Nouvelle-Calédonie dispose d’un atout. Sa taille favorise la proximité. « Tout le monde se connaît, alors quand on veut développer un projet, chercher un partenaire, un site, c’est accessible. » Et, avec les années, le sujet de l’innovation aurait gagné en popularité auprès des décideurs. « Les collectivité ont pris conscience de son importance et proposent des aides pour se lancer », poursuit la manager. Un territoire propice de par son histoire et sa mentalité entrepreneuriale. « Il y a quand même pas mal de start-up par rapport au nombre d’habitants, sûrement en raison de cet esprit pionnier et du tissu économique composé de nombreux patentés. » Et puis, les difficultés, liées notamment à l’insularité, favorisent la créativité. « Nous avons cela en commun avec les autres outre-mer. Nous sommes confrontés à des contraintes spécifiques et nous y répondons par l’invention. »

♦ LEVÉE DE FONDS

Il s’agit d’un des principaux freins qui bloque la croissance de ces entreprises en Nouvelle- Calédonie, « un enjeu critique » : l’accès au financement. Après la phase d’amorçage et de test, de telles structures peinent à passer à celle dite d’accélération sans un accompagnement pécuniaire important. « Une start-up a du mal à accéder à un prêt bancaire classique. Elle doit lever des fonds auprès d’investisseurs spécialisés en capital-risque et il n’y a pas grand-chose ici dans ce domaine. » Si ce n’est le dispositif Invest in Calédonie, qui permet aux épargnants de placer leur argent dans l’immobilier, les sociétés innovantes et les PME. « C’est un des défis, faire en sorte qu’elles ne partent pas pour aller chercher l’argent ailleurs. »

♦ COMMANDES

La plateforme déploie également le programme “Je choisis la French Tech”, qui consiste à favoriser la commande publique et privée envers les start-up. « Cela permet de dégager du chiffre d’affaires, ce qui va jouer sur la crédibilité, notamment à l’export. » Des contrats ont déjà été passés. Optimal RH, solution logicielle de gestion des ressources humaines, a signé avec la mairie d’Ouvéa. FireTracking, spécialisée dans la prévention et la détection automatique des feux de forêt, avec la province Sud, ce qui lui a permis « de déployer en grandeur nature » son outil. Arbotech, qui propose la multiplication de plantes grâce au marcottage, a conclu, elle, avec un groupe privé.

♦ LEVIER

Le secteur subit, à l’image de l’ensemble du monde économique, les conséquences des émeutes, notamment les impacts indirects. « Sévère baisse du chiffre d’affaires, chômage partiel, processus de levées de fonds à l’arrêt », liste Aurore Klepper. Le pari est désormais de survivre, faire tenir la trésorerie. Heureusement, précise-t-elle, « la plupart des projets restent pertinents parce que ce sont des solutions pour des filières d’avenir », l’autonomie alimentaire, l’observation du milieu marin, etc. « L’innovation a été identifiée comme un des leviers. »

La French Tech nationale, c’est…

∗ 114 communautés French Tech dont 66 à l’international

∗ 1 400 bénévoles

∗ 6 000 start-up accompagnées

∗ 990 milliards de francs levés par les start-up françaises en 2023

∗ 1,1 million d’emploi s directs et indirects créés

∗ 11e au monde parmi les pays les plus innovants de la planète.

Anne-Claire Pophillat