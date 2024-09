Mahe Gowe : « Êtes-vous prêts à partager le pays avec nous ? »

DNC : Quatre mois après son déclenchement, quel regard portez-vous sur l’insurrection indépendantiste, sur la CCAT ?

Mahe Gowe : On va laisser ce thème aux politiques. On va laisser à ceux qui ont créé cette situation le soin de la régler – à commencer par le gouvernement central, qui a mis le feu aux poudres. Nous, on reste dans la lignée de l’accord de Nouméa. Dialogue, dialogue, dialogue, il n’y a pas d’autre chemin.

Vous faites de l’identité kanak, que vous jugez « menacée », la priorité de votre action. De quelles menaces parlez-vous ? Et comment comptez-vous agir ?

Il y a plusieurs niveaux de menace. Il y a la rencontre avec le nouveau monde. Ça c’est une menace naturelle, on s’y adapte. Et puis il y a une menace politique. C’est la violence des discours qui nous surprend et qui nous oblige à une réaction ‒ parfois irréfléchie, disproportionnée.

On pense qu’un autre modèle peut émerger, celui d’une citoyenneté calédonienne autour de l’identité kanak. Ce n’est pas incompatible, au contraire. Ce serait quelque chose de singulier au pays. Pour nous, les choses avancent, et on peut y parvenir sans plus de casse, sans plus de sang versé.