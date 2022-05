Écartée en 2020 par ce même Congrès, l’idée a fait son chemin. La mise en concurrence de la Chambre de commerce et d’industrie a été approuvée par une majorité d’élus réunis en petit comité (la commission permanente), vendredi 22 avril. Virginie Ruffenach s’est opposée, en vain, au texte voulu par le gouvernement.

Parce qu’« on ne change pas une équipe qui gagne », l’élue Avenir en confiance a défendu le bilan « satisfaisant » de la CCI. D’un point de vue financier, la chambre consulaire a redressé la situation, souligne-t-elle. Ce bilan, Gilbert Tyuienon, membre du gouvernement chargé du transport, s’empresse de le « tempérer ». « On peut mieux faire », assure celui qui aurait voulu « que l’on revoie les tarifs du snack de Magenta » où « le prix du café est excessivement cher ». Deuxième insatisfaction : le manque de souplesse dans les contrôles des passagers à l’embarquement. « Il faut moduler. On ne peut pas être sévère à Magenta et qu’il n’y ait pas de contrôle au retour. »