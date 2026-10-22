. © M.D. – © DR L’Inspection générale des finances passe la fiscalité au crible

Publié le 14 octobre, le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) dresse un état des lieux de la fiscalité calédonienne et propose plusieurs pistes de réforme. Il donne à voir pour la première fois des données fiscales très précises, utiles à une meilleure compréhension de la contribution des différents acteurs aux recettes des collectivités.

La mission, confiée par le ministre de l’Action et des Comptes publics en avril, intervient alors que les finances publiques se sont dégradées depuis la crise de mai 2024. En 2025, les dépenses publiques représentaient 66 % du PIB du territoire, dont 46 % hors dépenses de l’État, tandis que les prélèvements obligatoires en représentaient 30 %.

Après les émeutes, les recettes prélevées ont chuté de 20 % entre 2023 et 2025, sans baisse équivalente des dépenses, relève l’IGF. Le rapport identifie 34 mesures de « socle » destinées à simplifier le système, élargir l’assiette et renforcer sa progressivité. Leur mise en œuvre pourrait rapporter 35 milliards de francs par an, selon les estimations de la mission. Il soumet aussi trois scénarios inspirés des modèles australien, français et islandais ou néo-zélandais.

Ces propositions constituent des éléments pour le débat à venir concernant le futur modèle de société. Le rapport complet et sa version synthétique sont à télécharger librement sur le site www.igf.gouv.fr.