Lutter contre le décrochage scolaire

Mardi 28 juillet, la présidente de la province Sud, Sonia Backès, accompagnée du directeur de la mission interministérielle, Amaury Decludt, s’est rendue à l’école Edmond-Desbrosse, à Kaméré, l’un des neuf établissements retenus pour expérimenter le dispositif « Bien avec mon école ». Issu d’un volet du plan de relance inclus dans le pacte de refondation, ce programme est financé par l’État à hauteur de 199 millions de francs par an. Il vise à prévenir le décrochage scolaire.
« La problématique commence très tôt. Nous avons des enseignants qui identifient déjà des enfants risquant de décrocher plus tard. Ils ont des problèmes sociaux, sanitaires et éducatifs majeurs », explique Sonia Backès. Le financement permettra de recruter des enseignants supplémentaires, des assistants éducatifs, des agents d’insertion citoyenne, ainsi que des travailleurs sociaux, psycholo- gues, orthophonistes et infirmiers. Au total, 26 postes seront créés cette année.