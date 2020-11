Le constat est unanime, la situation est préoccupante. C’est précisément l’objet de l’appel à la grève générale vendredi, lancée par l’Usoenc, que d’alerter l’ensemble de la population et des responsables politiques sur cette situation qui se dégrade et l’importance de mettre en œuvre les réformes nécessaires pour transformer en profondeur l’économie calédonienne. Pour ce faire, le syndicat a fait venir des représentants du cabinet d’expertise parisien Syndex, actuellement en quatorzaine, et bénéficiera des conseils de la CFDT, partenaire de l’Usoenc. L’idée est d’engager une réflexion dans le cadre de la sortie de l’Accord de Nouméa.

Milo Poaniewa, le secrétaire général du syndicat, a rappelé les mots d’Édouard Philippe, à l’issue de la proclamation des résultats de la première consultation sur l’avenir institutionnel, qui indiquait, en substance, qu’après 30 ans de focalisation sur la question institutionnelle, les élus devaient dorénavant se concentrer davantage sur les problématiques économiques et sociales. Lors du dernier Comité des signataires, en octobre 2019, les parties prenantes s’étaient d’ailleurs engagées à porter les mesures nécessaires pour réformer le pays.

Un an plus tard, l’Usoenc tape du poing sur la table en disant : « Ça suffit ! ». Comme l’a indiqué le secrétaire général, « le fossé ne cesse de s’agrandir et ça va nous péter à la gueule ». Une déclaration prosaïque, mais qui a le mérite d’être claire. La marche de vendredi vise à interpeller le Congrès et le gouvernement. Une réponse directe au plan de relance qui prend, dit-il, uniquement en compte les chefs d’entreprise. Le syndicat relève aussi que le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a trouvé le temps de rencontrer ces mêmes chefs d’entreprise qui se sont aujourd’hui rassemblés au sein d’Éco NC, mais pas les syndicats de salariés.