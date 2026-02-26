L’UPK, observateur au FLNKS

Réunie samedi 21 février à Nouméa, l’Unité du peuple en Kanaky (UPK), qui rassemble des militants du Palika et de l’UPM opposés aux accords de Bougival et Élysée-Oudinot, a décidé d’approuver le statut d’observateur « pour nous permettre d’avoir un pied au sein du FLNKS » a rapporté Xenie Pidra, président de l’association UPK. Ce rapprochement a aussi été validé afin de faciliter l’intégration de militants dans les listes de candidatures du Front aux éléctions municipales.
Sur le même thème
La musique de l’accord de Bougival et de son complément Élysée-Oudinot a subi, simultanément ou presque, ces derniers jours, un couac notable. Et ce, à la veille de l’examen du projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie au Sénat mardi 24 février. Le passage du texte à l’Assemblée nationale […]
PRNC, KNS, SLN, mais aussi SMSP ou encore SMT… Le syndicat des industries de la mine a annoncé mardi 24 février le lancement d’une campagne pédagogique dénommée C’Nickel « mieux comprendre l’industrie minière de Nouvelle-Calédonie ». La communication s’effectuera via treize capsules vidéo sur l’utilisation du métal, les procédés métallurgiques, […]
La province Sud, en partenariat avec la banque publique d’investissement Bpifrance, a lancé lundi 23 février le dispositif Sud Relance. Il permettra de financer des « besoins essentiels au développement et à la consolidation » des très petites et moyennes entreprises, pour une enveloppe d’un milliard de francs. Le montant […]