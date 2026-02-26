L’UPK, observateur au FLNKS

Réunie samedi 21 février à Nouméa, l’Unité du peuple en Kanaky (UPK), qui rassemble des militants du Palika et de l’UPM opposés aux accords de Bougival et Élysée-Oudinot, a décidé d’approuver le statut d’observateur « pour nous permettre d’avoir un pied au sein du FLNKS » a rapporté Xenie Pidra, président de l’association UPK. Ce rapprochement a aussi été validé afin de faciliter l’intégration de militants dans les listes de candidatures du Front aux éléctions municipales.