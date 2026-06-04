L’UNI veut changer la gouvernance du Sud

L’UNI a présenté, mercredi 3 juin, sa liste pour les élections provinciales sous le slogan « Unis pour le pays ». Le parti veut s’activer dès la fin des provinciales, en reprenant les discussions sur l’avenir institutionnel, afin de ne pas « se retrouver dans une consolidation du statu quo dans lequel nous sommes aujourd’hui », a expliqué Louis Mapou, tête de liste.

Il a réitéré sa position en faveur d’une indépendance en partenariat avec la France et s’est réjoui de voir qu’« une grosse partie de ceux qui se revendiquent du centre » partagent cette idée. L’UNI souhaite mettre sur pied « une démarche sociétale » permettant de « revoir l’ensemble du modèle » pour venir en aide aux secteurs stratégiques du territoire, « tous en difficulté » aujourd’hui. Il veut « changer la gouvernance » de la province, en aidant « les communes de l’intérieur à se développer » et en établissant un partenariat avec les conseils coutumiers du Sud. Il espère mobiliser « ceux qui ne se reconnaissent pas » dans le FLNKS nouveau.